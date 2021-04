André Silva... el Barça lo toca todo

En la pelea con el Madrid -y con otros- por Erling Haaland, el Barça también habría barajado otras opciones más asequibles para su delantera y entre ellas se encontraba el exsevillista André Silva.

No en vano, el delantero portugués lleva más goles en la presente temporada que el noruego (23 por 21) jugando la misma competición, la Bundesliga, y sólo el inalcanzable Robert Lewandowski les supera a ambos. Pero además, el ex del Sevilla FC lo hace jugando en un Eintracht de Frankfurt que no estaba en principio entre los aspirantes al campeonato.

Según asegura el Mundo deportivo, el Barça le ha hecho un seguimiento al internacional luso y los informes serían muy buenos, pero no es "un objetivo" según fuentes del club. El Eintracht pediría una cifra cercana a su actual valor de mercado (42 millones), algo que consideran excesivo para un delantero por el que el club alemán pagó 9 kilos -tres según Transfermarkt- hace tan sólo ocho meses.

André Silva, tras su irregular paso por el Sevilla y después de que el Milán volviera a dejarlo de lado, ha encontrado la continuidad que necesitaba en Alemania y, tras de parón provocado por el Coronavirus, ha enlazado una racha que le hizo ser el mejor a final de la pasada temporada y el segundo goleador de la Liga alemana en la presente edición de la Bundesliga.