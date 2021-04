Joan Jordán, Borja... los grandes 'beneficiados' de la Superliga

Desde que anoche, los clubes que han decidido sacar adelante una Superliga paralela anunciaran que ésta comenzará este mismo año, tanto ligas como UEFA y FIFA no han dejado de transmitir a lo que se arriesgan. En estas pocas horas ya han dejado caer que les echarían de los actuales campeonatos, además de no poder jugar en los siguientes, de que sus jugadores no podrán jugar Mundial ni Eurocopa, de que les retirarán los títulos de Champions que han logrado a lo largo de los últimos años...

Las medidas contra los clubes no parece que les vaya a afectar mucho. Si los echaran de las actuales ligas, sin justificación, las ligas y la UEFA se enfrentarían a un proceso judicial que difícilmente podrían ganar. Y que les retiren los campeonatos ya ganados y cobrados tampoco parece que les importe mucho.

Otra cosa son los jugadores. El hecho de no poder disputar la Eurocopa y el Mundial sí podría condicionarles, aunque como hemos podido comprobar con el baloncesto, más a determinadas selecciones que a los propios futbolistas.

Los mejores combinados nacionales verían mermado su potencial. Es el caso de España, que 12 de los 24 convocados en la última lista de Luis Enrique no podrían estar en el campeonato que se avecina. Especialmente tocado estaría el centro del campo, pues sólo dos de los ocho convocados (Canales y Fabián) no juegan en alguno de los clubes implicados en la Superliga. Busquets, Rodri, Thiago, Pedri, Marcos Llorente y Koke no podrían acudir, como tampoco lo harían Sergio Ramos, Eric García, Jordi Alba, Ferran Torres, Morata...

Eso abriría el abanico para aquellos otros jugadores que han estado en prelistas y que no han tenido oportunidad de ir con la Roja, como el sevillista Joan Jordán o el bético Borja Iglesias. No obstante, parece poco probable que estas medidas drásticas, si se toman, vayan a afectar al campeonato que debe jugarse en un par de meses y sí en un futuro próximo.

Un futuro en el que las selecciones serán las grandes afectadas por la creación de la Superliga. Con 18 jornadas más la fase final, el nuevo torneo estaría obligado a ocupar, para cuadrar su calendario, fechas adjudicadas a las selecciones.