Los duelos de la final

La final de este sábado entre Manchester City y Chelsea deja un gran duelo en el banquillo, entre Pep Guardiola y Thomas Tuchel, y cuatro sobre el terreno de juego, esparcidos por la defensa, el centro del campo y el ataque.

César Azpilicueta vs Rúben Dias

Los capitanes de la defensa con dos estilos y trayectorias muy diferentes. Azpilicueta, con el premio ya recibido de la convocatoria con la selección española para la Eurocopa, lleva nueve años en el Chelsea. Llegó tras la conquista de la Champions en Múnich, con el objetivo de ampliar esa gloria, pero siempre se le negó volver a una gran final. Campeón de la Premier varias veces y de la Europa League, las semifinales habían sido su tope. Siempre titular en el Chelsea, sufrió la desconfianza por parte de Frank Lampard a principio de temporada, pero ha sido un fijo con Tuchel. Puede actuar como tercer central o como carrilero derecho si el alemán opta por una formación más defensiva.

Dias es el gran fichaje del año en Inglaterra. A la altura del de Virgil Van Dijk por el Liverpool en su día. Ha sido el hombre que ha logrado que el City sea el equipo menos goleado de la Premier y por ello se le ha reconocido como el mejor futbolista de la liga por la Asociación de Periodistas. Fichado por 70 millones de euros, el portugués ha hecho mejores a John Stones y a Aymeric Laporte y ha contribuido a que el City dejara a cero su puerta en la Premier durante 19 partidos y en Europa desde el primer partido hasta los cuartos de final.

N'Golo Kanté vs Rodrigo Hernández

El centrocampista francés ha sido la revelación en el último cuarto de temporada del Chelsea. Parece osado decirlo, debido a la dilatada trayectoria de Kanté, pero lo cierto es que el francés venía jugando menos desde que Tuchel instauró el doble pivote con Jorginho y Mateo Kovacic y solo una lesión del croata le permitió recuperar su lugar en el once inicial. Pero esa sustitución acabó siendo fundamental. Kanté terminó como MVP de la ida y la vuelta contra el Real Madrid en semifinales. Su presencia o no en el once inicial será duda, en función de cómo esté Kovacic, pero las sensaciones animan a apostar por la presencia del galo.

Rodri por fin se ha hecho con el timón del City. A semanas de que se marche Fernandinho, el centrocampista español ha asumido su rol de pivote y lo ha hecho como el jugador que más pases ha completado en la Premier y con un puesto asegurado de titular cuando el nivel aumenta.

Kevin De Bruyne vs Mason Mount

Comparar a Mount con De Bruyne hubiera parecido una herejía hace apenas un año, pero el desarrollo del joven inglés ha sido tal que probablemente haya sido el mejor jugador del Chelsea este año. Ha pasado de ser el ojito derecho de Lampard a que se le considere candidato obligado a ser titular con Inglaterra este verano. Su desparpajo y su chispa han sido clave para que el Chelsea llegue a este punto de la temporada con posibilidades de tocar trofeo.

De Bruyne tiene otra jerarquía. Es la piedra angular del equipo y el futbolista que puede jugar tanto en la mediapunta como falso 'nueve' sin bajar su brillo ni un ápice. Sus dobles dígitos, con diez goles y 18 asistencias, marcan el nivel de un jugador que oposita cada año a ser el mejor de la Premier.

Timo Werner vs Phil Foden

Ha sido una temporada complicada para los goleadores del Manchester City y el Chelsea. Del City, porque no lo tienen, con Sergio Agüero fuera de forma y Gabriel Jesús inmerso en la irregularidad; y del Chelsea porque Timo Werner no ha marcado los goles que se esperaban de él. Aun así, el alemán ha sido fijo en los partidos importantes. Tuchel siempre ha confiado en que explotaría. Sus números no son impresionantes y ha mostrado carencias en la definición y el regate. Ha marcado doce goles esta temporada, una cifra muy floja, si se comparan con los 34 que convirtió la campaña pasada.

El Manchester City no jugará con un 'nueve' puro en Oporto, pero sí lo hará con Phil Foden, el gran talento surgido de la cantera de Mánchester y que ha ido emergiendo poco a poco al amparo de Guardiola. El joven mediapunta asume funciones de goleador cuando hace falta, ya sea desde la punta o caído a una banda. 16 goles y 10 asistencias le avalan, incluyendo sus dianas tanto en la ida como en la vuelta de los cuartos de final.