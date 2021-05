Javier Clemente vuelve a la carga

El extécnico del Real Betis Javier Clemente viajará este fin de semana a Libia para hacerse cargo de la selección africana a la que ya dirigió entre 2013 y 2016 y con la que conquistó el único título de su historia: la Copa de África de Naciones.

El exseleccionador de España confirmó en declaraciones a Onda Vasca que viajará en las próximas horas para ver en directo este fin de semana alguno de los últimos partidos de liga del país y preparar el estreno que sería el 19 de junio contra Sudán, en Qatar, en un partido de clasificación para la Copa de Naciones Árabes.

"Creo que ahora son más fuertes. La mayoría son los jugadores que tuve en la época anterior y jóvenes de cierto nivel, que fue lo que me animó. Aunque hasta que no vea partidos no me haré una idea", apuntó el 'Rubio de Barakaldo'.

El objetivo más inmediato de Libia es la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022, que comenzará en agosto en un grupo "complicado" que completan Egipto, Gabón y Angola; y del que solo el primer clasificado pasará a la siguiente ronda.

El ex del Betis también dirigió a los combinados de España (1992-1998), Serbia (2006-2007) y Camerún (2010-11).