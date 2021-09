Ancelotti: "A veces la crítica ayuda a mejorar"

Madrid, 27 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que la crítica que ha recibido por su planteamiento táctico ante el Villarreal le ayuda "a mejorar", pero afirmó que "nunca" admitirá que fue erróneo.



"No me han sorprendido las críticas, las tengo que aceptar por el planteamiento porque está claro que si me preguntas si era erróneo, lo puedo pensar pero nunca lo voy a admitir oficialmente, aunque lo pienso después. A veces la crítica ayuda a mejorar", aseguró en rueda de prensa.



Satisfecho por el rendimiento general de su equipo, el técnico italiano apuntó a los problemas defensivos como el principal factor a mejorar. "Es verdad que atrás hemos tenido problemas por la lesión de Mendy, Marcelo, Carvajal y Nacho se perdió un partido", apuntó.



Eso impulsó la prueba de Fede Valverde como lateral, aunque dejó claro que en partidos en los que necesita ataque apostará por Lucas Vázquez cuando no esté Dani Carvajal.



"La posición cambia teniendo en cuenta el aspecto táctico, si tengo a un extremo abierto, no necesito un lateral que empuje mucho, mejor uno que se quede en posición. Esto puede haber afectado a Lucas que ha jugado más como extremo, pero si necesito un lateral que empuje creo que él es el mejor", defendió.



Enfocado en el duelo europeo ante el Sheriff, Ancelotti advirtió del peligro de un rival desconocido: "Nos da mucha ilusión volver al Bernabéu porque tenemos muy buenos recuerdos en esta competición. El Sheriff es un equipo que lo está haciendo bien, cuidado porque no se le conoce mucho pero está bien organizado, es rápido en ataque. Tenemos que meter máxima concentración porque necesitamos los tres puntos".



Aunque resaltó el técnico italiano la relación especial del Real Madrid con la Copa de Europa. "La motivación es siempre la misma, este club tiene algo especial con esta competición. Es la competición más complicada pero tenemos más costumbre que otros a ganarla. Tenemos una pequeña ventaja", opinó.



No quiso comparar el juego de su equipo respecto al de Zinedine Zidane, de quien dijo que no pudo hacer mejor las cosas "ganando tres Champions seguidas" y que él se conformaría con "ganar una más" con el Real Madrid.



Ancelotti confía en recuperar a Ferland Mendy tras el parón por partidos de selecciones y dijo que aprovecharán esas dos semanas "para ponerlo en condiciones" y que reaparezca a la vuelva; y mostró su satisfacción con Luka Modric, aclarando que el cambio ante el Villarreal no se debe a estar insatisfecho con su rendimiento en el partido.



"Estoy contento con lo que está haciendo Luka. Volvió bien tras una pequeña lesión y cuando cambio a un jugador no es porque lo ha hecho mal, es por tener más frescura en el campo. En la segunda parte él cambió la dinámica del partido jugando de media punta. Tiene 36 años y diez minutos menos le puede evitar lesiones en el futuro", aseguró.