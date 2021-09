Vernydub: ?Hay que respetar al Real Madrid, pero no tener miedo?

Vernydub: ?Hay que respetar al Real Madrid, pero no tener miedo?

Madrid, 27 sep (EFE).- El ucraniano Yuriy Vernydub, entrenador del Sheriff Tiraspol, reconoció que su equipo es inferior al Real Madrid, al que se enfrentará este martes (21:00 horas CEST) en la Liga de Campeones, pero dijo que no debe de ?tener miedo?, sino ?respetar? y ?competir de forma digna?.



?El Real Madrid es el Real Madrid. Es un equipo. Lo más importante es que no tenemos que tener miedo, hay que respetar al Real Madrid, pero no tener miedo. Tenemos que salir y jugar de la mejor forma posible. Cualquier equipo piensa en ganar, nosotros también, pero sabemos que jugamos contra el Real Madrid. Lo más importante es competir de forma digna?, dijo en la rueda de prensa de la víspera del encuentro.



?Estamos muy contentos de poder estar en Madrid. Mañana tenemos un partido que es un honor. Tenemos muchas ganas de salir a este estadio tan maravilloso y poder demostrar un buen juego. Ellos son los rivales más fuertes y todos nosotros estamos muy preparados. Hemos recorrido un camino muy largo para poder estar aquí, añadió.



Vernydub recalcó que han de disfrutar en el Santiago Bernabéu: ?Todos estamos viviendo pensando en el día de mañana. Para nosotros es muy importante jugar e intentar divertirnos, para nosotros es muy importante?, comentó.



?Hemos estudiado bastante bien al Real Madrid. Sabemos que tiene muchísimos jugadores de calidad, son futbolistas 'top' empezando por el portero, la defensa? tienen una línea de medios con Modric, por ejemplo? Respetamos muchísimo a estos futbolistas, pero no les tenemos miedo. Lo más importante es jugar como nosotros queremos?, insistió.



El Sheriff Tiraspol es claro dominador de la liga de Moldavia, pero en la Liga de Campeones parte como la ?cenicienta?, una circunstancia que, según contestó al ser preguntado por EFE en rueda de prensa, no le hace cambiar el plan de juego, sobre todo debido al poco tiempo que tienen entre partido y partido.



?Es muy difícil cambiar algo en la preparación porque tenemos un calendario muy potente estos días, jugamos cada tres días. Son muchos partidos seguidos y hemos tenido poco tiempo para preparar. Lo único que pido a los futbolistas es que sigan su camino. Sabemos que viven cada partido de una forma muy importante y este partido es muy especial y lo viven con paciencia?, destacó.



?No te puedo decir cómo hemos preparado el partido de mañana o si habrá rotaciones, pero está claro que lo más importante para nosotros es la liga nacional, que es lo que nos permite seguir soñando con este cuento de la Liga de Campeones, continuó.



Vernydub restó importancia al hecho de que el Real Madrid parta como claro favorito.



?No nos vamos a engañar. Sabemos que el Real Madrid es el favorito, como el resto que nos han tocado en el grupo. No miramos cómo nos valoran, lo más importante es salir a jugar bien en cada partido y mostrar un fútbol digno. Estamos en Liga de Campeones y eso ya es algo, cómo nos valoran no es nuestro problema. Confío en mis jugadores porque se merecen estar aquí?, concluyó.