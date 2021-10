Castro califica de "tontería" el "debate" en torno a la figura de Lopetegui

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, calificó este martes de "tontería", en vísperas del partido de la Champions contra el Lille francés, el "debate" surgido en torno al juego pobre del equipo de Julen Lopetegui, a quien catalogó como "un entrenador extraordinario".



"¿Debate con un entrenador que en 118 partidos oficiales ha logrado 70 victorias?", se preguntó de forma retórica Castro ante los periodistas que lo interpelaban a su llegada a Lille (Francia), donde el Sevilla disputa este miércoles su encuentro de la tercera jornada en el Grupo G de la Liga de Campeones.



El mandatario andaluz consideró que "a veces se juega mejor y otras peor, pero lo importante es lograr los resultados", y aseveró: "Dejémonos de tonterías: resultados; muchos quisieran tener a este entrenador".



"Te sientas con él y te das cuenta lo que sabe de fútbol. El juego es cosa de rachas. Si en las malas estamos logrando resultados, en la buenas seremos extraordinarios. El partido de Vigo quizás no fuera el mejor partido técnicamente, pero cuesta mucho ganar. La clasificación está ahí. Si no estuviéramos jugando bien, no hubiéramos logrado los puntos que llevamos", añadió.



Castro advirtió, además, de que "el partido ante el Lille es muy importante" por las "ganas de vencer en Champions, que ya toca", pues el Sevilla empató en las dos primeras jornadas y tiene cierta urgencia clasificatoria, si bien el presidente afirmó que "en el fútbol siempre existen la presión y la responsabilidad".



Destacó que su club intenta "lograr los mayores hitos deportivos" y ambiciona alcanzar los cuartos de final del primer torneo continental, "pero nadie regala la clasificación" en un grupo que "todo el mundo decía que era fácil, pero fácil no hay nada en la Champions".