Simeone: "El de Hermoso es penal; el de Giménez si no lo cobraron no fue"

Madrid, 19 oct (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, opinó tras la derrota de su equipo contra el Liverpool inglés (2-3) que el penalti que Mario Hermoso cometió sobre el egipcio Mohamed Salah "es penal" y que el del portugués Diogo Jota sobre el uruguayo José María Giménez, que el árbitro alemán Daniel Siebert corrigió "si no lo cobraron, no fue".



"El penal es penal", admitió Simeone a 'Movistar LaLiga' sobre el empujón de Hermoso sobre Salah que acabó en el lanzamiento que supuso el 2-3 definitivo.



En cuanto al de Giménez, que Siebert corrigió al consultarlo en el monitor, algo que no hizo en el otro caso. "No lo vi todavía, lo toca muy levemente, si no lo cobraron evidentemente no lo fue", señaló el técnico argentino.



"Con los árbitros tengo siempre la misma idea, se pueden equivocar como no equivocamos nosotros, nosotros hicimos un gran partido, perdiendo 2-0 pensábamos que nos podían hacer 5 ó 6 goles, estuvimos cerca del 3-2, se nos escapó por poco, competimos bien, a seguir mejorando", zanjó Simeone.



En cuanto a la expulsión del francés Antoine Griezmann por una acción de juego peligroso en la que golpeó con la bota al delantero brasileño del Liverpool Roberto Firmino, el entrenador rojiblanco reiteró su línea de respeto a los árbitros.



"La semana pasada o la anterior en Milán expulsaron uno del Milán, es fútbol, el árbitro lo puede interpretar de esa manera. Obviamente reclamábamos lo que estamos viendo, pero lo importante es lo que vio el árbitro", consideró Simeone.