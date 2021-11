Sergi Barjuan: "Este golpe encima de la mesa es importante"

El entrenador del Barcelona, Sergi Barjuan, explicó que "este golpe encima de la mesa es importante" tras vencer por 0-1 al Dinamo de Kiev y ponerse segundo en el grupo E de la fase de grupos de la Liga de Campeones.



"El partido de hoy era muy importante, en los jugadores notabas la tensión durante las horas previas y ahora en el vestuario la fisonomía de las caras ha cambiado. Esta victoria te ayuda a trabajar mejor y a que los jugadores perciban mejor el mensaje del entrenador", añadió el técnico interino azulgrana en la rueda de prensa posterior al partido.



Además, Barjuan ha desvelado lo que le dijo al equipo en la charla previa: "Como culer que soy, les he dicho que era un partido muy importante para el club. Había muchos jugadores de La Masia y hoy era un día para tener ese sentimiento de club. Hemos buscado otro tipo de guion. No sé si ha funcionado o no, pero por lo menos hemos ganado".



Sobre la influencia de Ansu Fati, que marcó el gol del triunfo, explicó que su presencia "ayuda a liberar a Memphis, dividir el foco del equipo contrario ayuda a tener más oportunidades".



Por otro lado, Barjuan dijo que puso "antes de lo previsto (entró en el minuto 65)" a Dembélé, que jugó por primera vez esta temporada tras superar su lesión, "porque creía" que el equipo lo necesitaba y "él lo ha aceptado". "Hay que mimarlo y que siga cogiendo confianza porque es un jugador que marca diferencias", consideró.



El técnico también tuvo palabras para Sergio Agüero, quien mínimo estará tres meses de baja a causa de la arritmia cardíaca que sufrió en el partido ante el Alavés: "Lo que necesita el Kun es ánimo y ayudarlo, y desearle que la recuperación sea muy rápida. La victoria la celebraremos todos juntos".