Simeone: "El árbitro me dijo que expulsó a Felipe porque había un pisotón"

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone explicó tras la derrota de su equipo por 2-0 contra el Liverpool que el árbitro neerlandés Danny Makkelie le dijo que la expulsión del central Felipe Monteiro fue por un pisotón por detrás a Sadio Mané, no por ignorarle cuando le iba a amonestar.



"La ví similar a la de Giménez con el Oporto, esta vez se interpreto que era expulsión. La acción no la vi, comentaba con el árbitro, que yo pensé que lo había expulsado porque no se acercó a hablar con él, y me dijo que no, que le había echado porque había un pisotón por detrás y era roja", explicó Simeone a 'Movistar'.



Felipe fue expulsado en el minuto 37 del encuentro por una falta por detrás sobre Mané, pero el brasileño ignoró durante un rato a Makkelie cuando el colegiado le llamaba la atención para amonestarle, lo que generó la sensación de que el castigo era mayor por esa espera.



El entrenador argentino reconoció que su rival "arrancó bien" y el Atlético no pudo hacer el partido que esperaba. "El segundo tiempo lo trabajamos, creo que nos sirvió para darnos cuenta que cuando trabajamos con la concentración más alta la defensa con uno menos y todo defiende bien", añadió.



En cuanto a los dos tantos, Simeone considero que fue más mérito del Liverpool que demérito de su defensa. "Es mucha precisión de ellos, tiran un centro fantástico, de Arnold el primero y juegan a una velocidad a la que sacan partido", consideró.



"Sabíamos que iba a ser duro hasta el final, estamos los tres con opciones de clasificar así que serán dos partidos apasionantes", añadió el entrenador del Atlético.