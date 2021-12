Sin margen de error

El Atlético Madrid, el Barcelona, el Sevilla y el Villarreal carecen de margen de error en su intento de sobrevivir en la Liga de Campeones y alcanzar los octavos de final que tienen también a tiro el Milan, el Atalanta, el Benfica, el Lille, el Oporto, el Salzburgo y el Wolfsburgo.

Cinco de las dieciséis plazas que conforman el cartel de las eliminatorias están vacantes. Y once equipos aspiran a ocuparlas. Entre ellos cuatro españoles: el Barcelona, el Sevilla y el Villarreal dependen de sí mismo; el Atlético Madrid también de terceros.

El Ajax, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Manchester United y el Manchester City serán con toda seguridad primeros de grupo. El París Saint Germain y el Sporting están clasificados pero como segundos. El Real Madrid y el Inter, ambos con el pasaporte asegurado para octavos, se disputarán en esta última jornada el primer y segundo puesto en el duelo que disputarán en el Santiago Bernabéu.

El Barcelona se juega su futuro europeo en Múnich en un encuentro que se disputará a puerta cerrada por las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno germano. El cuadro de Xavi Hernández, derrotado por el Betis el sábado, necesita ganar o que no gane el Benfica al Dinamo Kiev. El conjunto luso cuenta con opciones pero necesita un tropiezo en el Allianz Arena del cuadro azulgrana, aún pendiente del alta de Ansu Fati.

El Sevilla visita al Salzburgo en un choque clave para ambos que buscan su billete hacia la siguiente fase. Al conjunto de Julen Lopetegui solo le vale el triunfo en Austria. A su rival le es suficiente con empatar. Todo está abierto en este grupo que completan el Lille y el Wolfsburgo. Los cuatro tienen posibilidades. El campeón francés, líder del cuarteto, necesita un punto en su visita a Alemania. El Wolfsburgo, igual que el Sevilla, solo sobrevive si gana.

Más despejado tiene el panorama el Villarreal, al que le sirve con empatar en Bérgamo contra el Atalanta que necesita los tres puntos para alcanzar los octavos. Una final para ambos que accederán como segundos en cualquier caso. El Manchester United tiene asegurado el primer lugar. Recibe al Young Boys suizo, sin posibilidades, en un choque intrascendente.

El Atlético Madrid es el que tiene el asunto más complicado porque no depende de sí mismo. La derrota en el último encuentro en el Wanda Metropolitano ante el Milan afeó su panorama. Con el Liverpool clasificado como campeón del grupo, los otros tres hacen cálculos. El conjunto de Diego Pablo Simeone necesita ganar en Portugal al Oporto pero también que el conjunto rossonero no obtenga el triunfo en San Siro contra los ?reds? que no tienen ya nada en juego. Además, el Atlético se enfrenta en Portugal a un adversario que también tiene en su mano el pase. Estará en octavos si gana. Todo puede ocurrir.

El Real Madrid está ya clasificado aunque tiene que apuntillar el primer lugar. Recibe en el Santiago Bernabéu al Inter, con la estancia en las eliminatorias igualmente garantizadas. Los dos se disputan el primer puesto. Al conjunto de Carlo Ancelotti le sirve el empate. Al equipo transalpino solo le vale la victoria.

Tiene que cerrar su condición de primero también el campeón, el Chelsea en plena puja con el Juventus. El cuadro londinense necesita ganar al Zenit en San Petersburgo para no tener que mirar la situación del otro choque, en Turín, donde el representante italiano espera al Malmoe. El equipo turinés tiene que esperar que el conjunto ingles no gane.

El Zenit será tercero en todos los casos. El Malmoe está ya fuera de Europa.

El resto de grupos están definidos y solo tienen en juego la clasificación final y objetivos menores. En el Grupo A, el Manchester City será primero y el París Saint Germain segundo. El Leipzig, que recibe al conjunto del español Pep Guardiola, aspira a la tercera posición para jugar la Liga Europa. Una meta que también tiene el Club Brujas que juega en el Parque de los Príncipes.

No hay nada en juego en el Grupo C. La jornada es irrelevante en este caso. El Ajax avanza como primero y el Sporting como segundo. El Borussia Dortmund ya no tiene opciones. Será tercero y seguirá en Europa, en el otro torneo. El Besiktas, que no ha puntuado aún, se despide.