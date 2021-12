Chelsea y PSG, grandes amenazas del Real Madrid para octavos

Madrid, 9 dic (EFE).- El Real Madrid se clasificó para octavos de final como primero del Grupo D el pasado martes, con la victoria 2-0 frente al Inter de Milán, en una circunstancia que presupone evitar a grandes 'cocos', pero que los resultados han hecho que pueda enfrentarse a Chelsea o París Saint-Germain en octavos.



El sorteo del próximo lunes (12:00 horas CET, -1 GMT) dictaminará quién será el rival del conjunto del italiano Carlo Ancelotti en una eliminatoria aún lejana en el tiempo, allá por mediados o finales de febrero; según dictamine el azar.



El vigente campeón, el Chelsea, es la gran amenaza para el Real Madrid. Sorprendió cayendo al segundo lugar de su grupo por detrás de una Juventus de Turín que en la Serie A está lejos de los puestos de cabeza.



Sin embargo, los de Tuchel no fueron capaces de vencer al Zenit ruso en su último compromiso (3-3) y tendrán, a priori, una eliminatoria más difícil en su defensa del título.



Un duelo que, de darse, sería la revancha de las semifinales del año pasado, donde cayó el conjunto dirigido por aquel entonces por el galo Zinedine Zidane. Un encuentro que fue también el último de Sergio Ramos con la camiseta del Real Madrid, precisamente con quien podría rencontrarse el equipo de la capital de España.



El PSG es la otra gran amenaza del Bombo 2. Se clasificaron por detrás de otro aspirante, el Manchester City, y podría propiciar un duelo con mucho morbo.



La vuelta del ex, aunque esta temporada solo ha jugado 90 minutos el pasado 28 de noviembre y no ha debutado en Liga de Campeones; volver a enfrentarse contra el argentino Leo Messi, en su primera temporada fuera del Barcelona; y Kylian Mbappé como amenaza meses después de haber estado cerca de concretar su fichaje y a escasos meses de que pueda producirse, si no renueva con el PSG.



También supondría la vuelta del costarricense Keylor Navas, portero titular en las tres 'Champions' consecutivas del Real Madrid, y del marroquí Achraf. Alicientes de sobra además de que sería una eliminatoria entre dos de los mejores equipos del Viejo Continente.



En otro escalón por debajo aparecen Sporting de Portugal, Benfica y RB Salzburgo como los otros tres posibles rivales del Real Madrid en octavos, aunque todos han demostrado que están en la Liga de Campeones por algo.



El Sporting, vigente campeón de Portugal y actualmente segundo en la competición doméstica, dejó fuera al Dortmund de Haaland. En sus filas, un nombre al que han relacionado con el Real Madrid como el lateral y carrilero derecho Pedro Porro y Pedro Gonçalves 'Pote' como grandes amenazas.



Por su parte, el Benfica sacó mejores resultados que el Barcelona, incluida la contundente victoria por 3-0, mientras que el Salzburgo dejó fuera al Sevilla, el segundo clasificado de LaLiga Santander.



El próximo lunes a partir de las 12:00 CET, el Real Madrid conocerá a su rival en octavos de la Liga de Campeones. EFE



