Emery: "No comparto que se diga que hemos mejorado en el sorteo"

Vila-real (Castellón), 14 dic (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que no considera que su equipo haya sido beneficiado tras la repetición del sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, después de que finalmente vayan a medirse a la Juventus de Turín en lugar del Manchester City, rival con el que había quedado emparejado inicialmente.



"Cerramos la Champions con el sorteo, tuvimos que cambiar de rival en tres horas, no es normal pero puede pasar. En nuestro caso da igual, el City era un rival muy difícil y muy duro, y ahora nos toca la Juve, otro rival muy complicado. Diferente, pero complicado igual, como son todos en Europa?.



"No entiendo que hayamos mejorado. Son dos grandes equipos, dos equipos favoritos para ganar la competición. Dos estilos diferentes, con dos técnicos diferentes, pero los dos de máxima dificultad. Pero al final veo a dos equipos igualados, dos rivales con sus virtudes y con muy buenos jugadores. No entiendo que se diga que es más asequible, no lo veo así", recalcó.



El técnico admitió que le sorprendió el errático sorteo de la UEFA y la posterior decisión de repetirlo tras la reclamación de algunos clubes, aunque apuntó que había aceptado el rival que le había tocado y que el Villarreal no pidió que se repitiera el sorteo.