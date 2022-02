Al Khelaifi: "Casi no tenemos relación" con el Real Madrid"

París, 15 feb (EFE).- El presidente del París Saint-Germain, Nasser al Khelaifi, aseguró este martes que "casi no tenemos relación" con el Real Madrid.

"No lo voy a esconder, no es un secreto, casi no tenemos relación", afirmó en unas declaraciones a Canal Plus previas al encuentro de Liga de Campeones contra el Real Madrid en París.

Al Khelaifi, que almorzó hoy con el presidente blanco, Florentino Pérez, en un lujoso restaurante parisino, dijo que no quería volver sobre el pasado, aunque sí lo hizo refiriéndose al proyecto de Superliga, impulsada entre otros por el Real Madrid.

"Tenemos opiniones, mentalidad y objetivos diferentes. Yo creo en un fútbol para todos, para los equipos pequeños, medianos y grandes. Eso es en lo que creo y ellos no piensan lo mismo", señaló.

Sin embargo, el ejecutivo catarí no habló sobre el intento del Real Madrid de fichar a la estrella francesa de los parisinos, Kylian Mbappé, quien se resiste a renovar con su actual club y podría recalar gratis en el club blanco al final de esta temporada.

Sí alabo la actitud de Mbappé, máximo goleador del PSG, de cara al encuentro contra el que podría ser su próximo equipo: "Kylian es un gran campeón... un ejemplo profesional", afirmó.