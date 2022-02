De Gea: "Me siento como si fuera de Manchester"

Madrid, 21 feb (EFE).- "Ahora me siento como si fuera de Manchester", aseguró el internacional español David de Gea, que se enfrentará este miércoles al equipo en el que se formó y del que salió al fútbol inglés, el Atlético de Madrid, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras una década en el club de Old Trafford, por el que fichó en junio de 2011, el portero madrileño se refirió a su absoluta integración e identificación con Manchester y el club en una entrevista al sitio de la UEFA.

"Me gusta el hecho de haber nacido en Madrid, pero al final del día es solo una ciudad. Ahora me siento como si fuera de Manchester; Me siento como cualquier otra persona de Manchester. Donde eres amado y bienvenido es tu hogar", comentó De Gea.

"Por supuesto, vuelvo a casa, vuelvo al club que me dio la oportunidad de ser quien soy hoy. Pero esto es sólo otro partido", comentó el guardameta del United, quien aseguró que lleva muchos años en el club y aunque "obviamente todo puede pasar en la vida, en el mundo del fútbol" no se ve fuera de Old Trafford.

Ante el enfrentamiento ante su exequipo, señaló que "evidentemente" le desea lo mejor al Atlético, pero que acude con su equipo con el objetivo claro de tratar de ganar el partido.

Recordó De Gea la etapa en el Atlético cuando era el tercer portero tras Sergio Asenjo y Roberto, cuya desafortunada lesión le abrió las puertas de "demostrar que era lo suficientemente bueno".

"Cuando llegó Quique (Sánchez Flores), el equipo cambió. Ganamos partido tras partido, y hubo un momento en que Asenjo y yo estábamos disponibles y me eligió a mí. Jugué casi todos los partidos. Llegamos a la final de la UEFA Europa League y la ganamos. También llegamos a la final de la Copa del Rey. Perdimos, pero al menos llegamos a la final. Y luego ganamos la Supercopa de la UEFA contra ese gran Inter", rememoró.

En cuanto al aspecto técnico y sus cualidades, De Gea consideró que "lo que tiene que hacer un portero es impedir que entren goles, eso es lo más importante. Y luego, si tienes el talento o la calidad para poder jugar con los pies y tener buena visión, es fenomenal".

"Me siento muy cómodo jugando con los pies, jugando desde atrás, siguiendo la dirección de mi equipo, pero depende del entrenador y del estilo de juego", apuntó el guardameta español.