Cristiano desafía a Simeone

Madrid/Londres, 22 feb (EFE).- Nadie ha marcado más goles al Atlético de Madrid de Diego Simeone que Cristiano Ronaldo, una pesadilla recurrente en la Liga de Campeones para el equipo rojiblanco y el entrenador, que inician este miércoles una prueba de fuego de consecuencias imprevisibles contra él y el Manchester United, con la presión que genera un curso al borde del fiasco, con el debate abierto en torno a la figura y el futuro del técnico más ganador de su historia y con unas dudas aún incesantes, como también le surgen a su adversario.

Ni Lionel Messi (14 goles al conjunto del 'Cholo') ni Neymar (6) ni Luis Suárez (8), cuando jugaba en contra, ni Karin Bemzena (5) ni ninguno de los goleadores frente al Atlético a lo largo de toda esta década han sido tan dañinos como Cristiano Ronaldo, con 21 goles en sus enfrentamientos contra Simeone, entre el Real Madrid y el Juventus, y protagonista de sonoros batacazos del Atlético, más aún en la Liga de Campeones.

La última vez que llegó a semifinales, hace un lustro, en 2016-17, la eliminación fue obra de Cristiano, con tres goles en el Santiago Bernabéu en el choque de ida. La final de un año antes, en 2015-16, la perdió con el penalti final marcado por el astro portugués. Y el adiós ruidoso del ejercicio 2018-19 en octavos frente al Juventus también llevó su firma en cada una de las tres dianas que desbordaron al Atlético en una competición que todavía es esquiva para el grupo de Simeone, tan cerca hace un lustro y tan lejos ahora de superar tal anhelo.

Es el torneo que más desvelos, pero también más ambición, provoca en el conjunto rojiblanco, que evidencia su peor momento de toda la década del técnico al frente del equipo, porque su defensa no se parece en nada a la que fue, porque su juego no trasmite más que inquietudes, porque se mueve en la indefinición sobre qué quiere y cómo se plantea lograrlo y porque casi nadie está a la altura de las expectativas del pasado verano.

Ni siquiera el Wanda Metropolitano es el fortín de antaño. Ni a nivel general, con el último ejemplo de la derrota contra el último de la Liga, el Levante, del pasado miércoles por 0-1, ni en la Liga de Campeones, en la que ha perdido sus dos últimos duelos como local: 2-3 contra el Liverpool, aunque quizá mereció más, y 0-1 con el Milan, cuando el bloque italiano lo redujo a la nada con una intensa presión en campo contrario que probablemente hará el United y que tantas dificultades genera en el Atlético, que se ve en un callejón sin salida ante tal agobio.

Nunca hubo un momento menos entusiasta para el Atlético para abordar una eliminatoria de la Liga de Campeones como ahora, con dos o más goles en contra en nueve de sus últimos 13 choques oficiales, cuando se aproxima el choque con Cristiano Ronaldo, pero tampoco una oportunidad tan visible y tan reconocible de rebelarse y reivindicarse como el partido de este miércoles. A nivel colectivo e individual: Joao Félix, Jan Oblak, Renan Lodi, Héctor Herrera, Marcos Llorente...

Mientras Simeone idea recuperar la estructura de cinco atrás desde el principio (volvió a utilizarla el pasado sábado ante el Osasuna en cuanto el partido avanzó unos minutos), sufre las bajas de Matheus Cunha, Daniel Wass y Yannick Carrasco, tiene las serias dudas de Thomas Lemar y Benjamin Lecomte (aislados en sus domicilios por ser contacto estrecho de un positivo de Covid-19, aunque ninguno de los dos jugará en el caso de estar listos) y aguarda si Koke Resurrección y José María Giménez están en condiciones para formar desde la alineación titular, surgen varias certezas en el once para el duelo de este miércoles.

Por ejemplo, la delantera, con la apuesta por Joao Félix y Ángel Correa para esa posición. Ni Luis Suárez ni Antoine Griezmann, en este último caso por una cuestión del reducido recorrido competitivo que ha atravesado desde el 12 de diciembre; apenas 34 minutos en los últimos doce choques entre una lesión muscular y la recaída posterior, de la que ya está recuperado, a disposición del técnico y preparado para rearmar a su conjunto.

En el medio, Simeone espera a Koke. Si está listo, jugará. Es indiscutible en el esquema. Entre él -una vez que no se entrenó este lunes- y Geoffrey Kondogbia se debate una de las plazas en el triángulo del medio campo, en el que previsiblemente se mantendrán tanto Héctor Herrera como Marcos Llorente, liberado para demostrar sus mejores cualidades de medio campo hacia adelante por la renovada elección en el lateral derecho por Sime Vrsaljko.

Así será también este miércoles, con Stefan Savic como central derecho, con José María Giménez o Felipe Monteiro en el medio, con Reinildo Mandava en el perfil izquierdo, donde parece haberle ganado el sitio a Mario Hermoso, y con Renan Lodi para todo el carril zurdo. Jan Oblak, reencontrado con sus paradas en los dos últimos encuentros, cubrirá la portería de la pesadilla más terrorífica de todas para el Atlético de Simeone: Cristiano Ronaldo.

Pero el United tampoco llega en su mejor momento de la temporada, aunque al menos los 'Diablos Rojos' han levantado algo el vuelo en sus dos últimos partidos. Las victorias ante el Brighton y el Leeds United han alegrado la situación del United en la tabla, aunque en ambos encuentros dejó dudas; sudando tinta china para cerrar un duelo con un jugador más ante el Brighton y con un Leeds que les igualó un 0-2 en apenas un minuto.

El equipo de Ralf Rangnick es un flan en defensa, con Harry Maguire siempre en las fotos y Raphael Varane que aún añora el nivel que le hizo levantar cuatro Copas de Europa cuando vestía de blanco. En el seno del vestuario de los de Old Trafford hay dudas sobre los métodos de Rangnick, que no ha supuesto el cambio de rumbo necesario tras la marcha de Ole Gunnar Solskjaer, pero la falta de consistencia puede no ser un problema en una competición en la que el United ha dejado noches memorables en los últimos años. La mejor de todas ellas, la eliminación del PSG en 2018.

A aquellos tiempos se agarra el United, además de un Cristiano que solo ha marcado un gol en este 2022, pero que se mantiene como el máximo artillero del equipo con 15 tantos. Sus registros contra el Atlético son, además, excepcionales. A los rojiblancos les ha marcado 25 goles, la segunda víctima favorita de su carrera, tan solo por detrás del Sevilla, al que hizo 27 goles en su etapa como madridista.

Para el duelo del miércoles, Rangnick cuenta con casi todos sus efectivos, a excepción de Mason Greenwood, apartado por supuestamente agredir a su pareja, y Edinson Cavani, que se ha perdido los últimos tres encuentros por una lesión en la ingle.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez o Felipe, Reinildo, Lodi; Llorente, Herrera, Koke o Kondogbia; Correa y Joao Félix.

Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Varane, Dalot; Fred, McTominay, Pogba; Fernandes, Cristiano y Sancho.

Árbitro: Ovidiu Ha?egan (Rumanía).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 21.00.