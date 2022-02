Simeone apela al "espíritu" contra "uno de los mejores equipos del mundo"

Madrid, 22 feb (EFE).- Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, advirtió del nivel del Manchester United, su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, "uno de los mejores equipos del mundo" y contra el que competirá este miércoles en el Wanda Metropolitano, donde apela al "espíritu" de su conjunto, que esté "presente siempre"; remarca la importancia de la unión del equipo, en el que todos buscan "el mismo camino", y asegura que los "chicos se van a dejar todo".

¿Qué motivos tiene el Atlético para pensar en llegar lejos en la Liga de Campeones? "Yo me agarro al día a día, al crecimiento diario, a la búsqueda del espíritu que esté presente siempre. El otro día había un gran espíritu dentro del equipo y eso no hace falta expresarlo con palabras de mi parte. Eso se ve. Ojalá podamos mañana tener ese espíritu, porque de esa manera competimos muy bien siempre", expresó en la rueda de prensa de este martes en el estadio madrileño.

Y habló de la unión: "En cualquier trabajo, en cualquier empresa, en cualquier lugar de necesidad de resultados es importante trabajar en común. Está claro que los resultados en el fútbol son muy importantes para todo lo que pueda suceder posteriormente, pero el día a día es clave. Hoy tenemos la suerte de estar en un momento donde todos buscamos el mismo camino".

"Te puedo garantizar que los jugadores del Atlético de Madrid saben bien el partido que tenemos por delante, la competición que nos queda de Liga de trece jornadas y no hay que contar mucho más con esta presentación de estas dos situaciones que tenemos. Después nos puede ir bien o mal, es fútbol, es la vida, pero no tengo ninguna duda de que los chicos se van a dejar todo", enfatizó Simeone.

El primer desafío es el Manchester United. "Nos vamos a enfrentar contra uno de los mejores equipos del mundo. De los últimos 14 partidos, sino he leído mal y no he visto mal los partidos, ha perdido solamente uno. La llegada de su entrenador le ha dado solidez, trabajo en equipo, compromiso... El Manchester United está en la cuarta posición de su Liga. Ha evolucionado desde la llegada del entrenador. Es un equipo intenso, dinámico, de mitad de cancha hacia adelante muy valiente y con muy futbolistas individualmente", avisó.

Entre el United que comenzó el curso con Ole Gunnar Solsjkaer como técnico y el de ahora con Ralf Rangnick en el banquillo, Simeone lo ve "mucho más competitivo, más fuerte". "Es un rival importante con la capacidad defensiva que tiene en el juego aéreo, con juego individual, con la envergadura en su medio campo y su defensa. Al Manchester es difícil encontrar lugares donde tenga errores. Valoro siempre del rival las cosas positivas y tratamos de preparar todo lo mejor que pueden tener, buscando por dónde nosotros encontrar los caminos para lastimar", expuso.

"Va a ser un partido duro, difícil, pero con la ilusión de estar con nuestra gente y en nuestro estadio y al menos poder tener la suerte de poder jugar este año en octavos en casa, que el año pasado por distintos motivos no nos tocó", rememoró el técnico en referencia a la derrota por 0-1 con el Chelsea en esta misma ronda el pasado curso, cuando el encuentro se jugó en el estadio Nacional de Bucarest debido a la restricciones entonces de la Covid-19 para poder disputarlo en el Wanda Metropolitano.

Simeone pierde a Koke Resurrección por lesión para la cita de este miércoles. "Tenemos la vuelta de Lemar, que también viene del Covid y es un jugador muy importante para nosotros. No puede jugar Carrasco, que está suspendido. Y Koke no va a estar porque tiene unas molestias. Pero tenemos un equipo que han esperado algunos esta oportunidad que van a tener para demostrar la capacidad que tienen. Esperamos hacer un partido importante donde creemos que podemos hacer daño", valoró.

También habló de la evolución de Ángel Correa: "Siempre tuvo situaciones de gol. Es verdad que ha jugado muchísimo tiempo en banda, como cuarto de la derecha más que como segundo delantero, siempre reclamando que su posición era de delantero, pero convivía con compañeros importantes y la posibilidad de no perderle era acomodarlo en otro lugar".

"En el campo tiene un corazón enorme. Ha mejorado la tranquilidad de resolver situaciones de gol que siempre ha tenido. Este año está teniendo la fortuna de tener esa paz que necesita el delantero para el gol", continuó Simeone, que previsiblemente apostará por un ataque formado por Joao Félix y Ángel Correa en el partido de este miércoles.

"Luis Suárez hizo un partido muy bueno e hizo un gol extraordinario (ante Osasuna). Tuvimos la suerte de que los tres delanteros que tenemos en el equipo marcaron gol, más Griezmann, que de a poco está empezando a estar mejor y que lo vamos a necesitar porque es un jugador con una jerarquía diferente y con una capacidad ofensiva y defensiva. Ojalá tengan la lucidez como el otro día que estén los tres y los tres hagan goles", dijo en ese sentido.

Entre los malos resultados que ha sufrido en los últimos dos meses, busca "encontrar el equilibrio, como todo en la vida", entre encerrarse en sí mismo y su cuerpo técnico o conversar con su plantilla. "Es lo mejor que nos puede pasar cuando aparecen todo este tipo de situaciones", expuso el técnico, que no cree que la nueva norma que anula el valor doble de los goles fuera de casa "cambie muchísimo el planteamiento de ningún entrenador, sino simplemente que es más justo en el resultado final".