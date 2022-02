Cara o cruz para la Real Sociedad y el Leipzig al calor de Anoeta

San Sebastián, 23 feb. (EFE).- La Real Sociedad y el RB Leipzig se juegan este jueves en un cara o cruz su pase a octavos de final de la Liga Europa, al calor de Anoeta, tras un empate a dos goles en Alemania que deja la eliminatoria abierta para un equipo donostiarra con las dudas de Alex Isak, Adnan Januzaj y Mikel Merino.

El conjunto de Imanol Alguacil llega tocado a este encuentro tras sufrir una nueva goleada (4-0) en las últimas fechas, en esta ocasión en un partido tan importante para la afición txuri urdin como era el derbi en San Mamés. Un resultado que se había repetido ante el Betis en Copa en diciembre y en LaLiga también contra los sevillanos este mismo mes de febrero.

Europa, sin embargo, le ha dado muchas alegrías esta temporada a los vascos, que solo han perdido su partido de fase de grupos en casa del Mónaco (2-1) y esa solvencia es la que esperan que se repita ante el Leipzig.

El once para enfrentarse al equipo germano queda condicionado por la evolución de tres de sus estrellas con su concurso comprometido por las lesiones, de forma que no se espera a Merino tras sufrir una conmoción cerebral el domingo en el derbi, mientras que Januzaj podría entrar en la lista y Alexander Isak tiene también serias opciones de entrar en el once titular.

Januzaj e Isak han sido bajas en los dos últimos partidos y si en Alemania la Real pudo superar tan notables ausencias, ante el Athletic se evidenció falta de recursos en el banquillo para cambiar el rumbo de encuentros que, como el derbi, salen torcidos.

Alguacil sí podrá contar seguro para este encuentro con Martín Zubimendi, ausente en Leipzig por tarjetas, y si Isak no juega de inicio será el noruego Alex Sorloth la referencia ante el equipo que le ha cedido esta temporada a San Sebastián, de forma que podría ser clave en la tarea de dejar fuera de Europa al club que ostenta sus derechos.

El RB Leipzig llega a la vuelta contra la Real Sociedad en un momento dulce, tras haber vapuleado por 1-6 a domicilio al Hertha y haberse consolidado en la Bundesliga en la posiciones que dan la clasificación a la Liga de Campeones.

Las figuras ante el Hertha fueron los dos jugadores de moda en el Leipzig_ Christopher Nkunku y Dani Olmo. A Dani Olmo le bastó media hora, entró en el minuto 60, para convertirse en la figura del partido con un gol y dos asistencias. Nkunku marcó dos goles, uno de ellos de penalti, que se había producido por falta en su contra.

Ante el Hertha fue baja Angeliño, por un resfriado, que ahora está otra vez a disposición del entrenador Domenico Tedesco. No obstante no es claro que el lateral español pueda jugar noventa minutos y no se descarta que empiece el partido en el banquillo.

Tedesco en la conferencia de prensa previa no quiso dar mayores pistas sobre la alineación y dijo que podía jugar con el mismo equipo que contra el Hertha o rotar en cinco o seis posiciones.

Sin embargo, es de esperar que haya algunos cambios. Dani Olmo, que empezó contra el Hertha en el banquillo, muy probablemente estará desde el comienzo. André Silva tiene todas las cartas para volver a ser titular.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Ryan o Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Guevara, Rafinha; Oyarzabal, Januzaj, Sorloth o Isak.

RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Mukiele, Haidara, Forsberg, Angeliño o Henrichs; Dani Olmo; Nkunku, André Silva

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Estadio: Reale Arena

Hora: 18:45 CET (!7:45 GMT). EFE

1010566

cr-rz/rh/lm