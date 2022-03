Pochettino quiere un PSG de colmillo afilado: "Buscaremos al rival"

"No sabemos jugar de otra forma que buscando al rival", asevera en una entrevista con EFE el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, quien desconfía de la "pequeña ventaja" de hace tres semanas y quiere mostrar colmillo en el Bernabéu para pasar a los cuartos de final de Liga de Campeones.

El técnico argentino recibió a un equipo de EFE en el centro de entrenamiento de Oreedo, en Saint-Germain en Laye (afueras de París), un poco antes de que se conociese el golpe que Kylian Mbappé se produjo en el entrenamiento de hoy y que le deja en duda para el miércoles.

Aparte de Mbappé, el nombre propio de la eliminatoria, Pochettino habló de la adaptación de Messi; sugirió que Neymar podría no jugar de inicio y comentó la competencia entre Keylor Navas y Donnarumma, y sugirió que podría utilizar "un plan estratégico diferente" respecto al partido de ida.



P. ¿Cómo encara el partido de vuelta después de haber dominado claramente al Real Madrid?

R. Va a ser diferente, los momentos de forma cambian, han pasado tres semanas y nos esperamos un partido con circunstancias diferentes (...) No sabemos jugar de otra forma que buscando al rival e intentar ser protagonistas siempre, no se trata de defender un resultado y sí de ganar un partido. Tenemos un plan estratégico diferente al de hace tres semanas.

P. Usted habló del "miedo escénico" de los rivales que juegan en el Parque de los Príncipes recientemente, ¿podrán sus jugadores sentir ese mismo miedo en el Bernabéu?

R. Nuestros jugadores están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Está claro que la hinchada siempre tiene una influencia, con una energía extra, pero no creo que ni Real Madrid ni PSG sufran miedo escénico.

P. El Real Madrid se presenta con bajas importantes.

R. Al ser un choque decisivo es verdad que bajas como la de Casemiro o Mendy hace que su cuerpo técnico busque soluciones, pero tiene una plantilla importante para suplir esas bajas. La fortaleza del Madrid es colectiva, aunque sea también fuerte individualmente.

P. ¿Teme que si alinea el tridente (Mbappé-Messi-Neymar) el equipo tenga más facilidad para partirse? En la ida fue bien con Di María en el lugar de Neymar (que salió en la segunda parte).

R. Los esfuerzos ahí estuvieron por parte de Kylian, de Leo y por supuesto de Angel y veremos si Ney va a participar el miércoles. Ney también puede hacer los esfuerzos que demande el equipo cuando no tengamos el balón, es una cuestión de equilibro y de estar cerca. En el primer partido de la eliminatoria estuvimos compactos, no solo por un jugador.

P. ¿Cuánto tiene un entrenador de gestor de recursos humanos?

R. Todo depende de la capacidad de empatizar con el grupo, también a nivel individual, la filosofía, la cultura de un club también hace que puedas tener más relación o empatizar más (...) Hay que separar lo profesional de lo humano, una decisión profesional no puede generar una mala relación con el cuerpo técnico, pero a veces el jugador lo lleva a lo personal, y ahí, él tiene que tener la capacidad, la inteligencia de ver que las cosas profesionales y la parte humana son diferentes.

P. Tiene la suerte o la desgracia de contar con dos de los mejores porteros de mundo (Donnarumma y Keylor Navas), ¿cómo lo gestiona?

R. La gestión va a depender de la involucración en la construcción de una plantilla (...) No se trata de acumular sillas o muebles, un equipo de fútbol es crear un equipo de seres humanos que tienen que convivir y que conviven muchas horas juntos y que tienen que tener unas características para que tengan una armonía (...) Cuando nos toca gestionar esa situación (Donnarumma o Keylor Navas), lo hacemos con la profesionalidad y el respeto que merecen. Estamos hablando de dos de los mejores porteros del mundo, cuando uno juegue y el otro no, uno estará enfadado y pensará que es injusto y al revés. Ninguna decisión va a safisfacerlos, como escuché a Menotti en una serie de Maradona: 'hay decisiones que no se pueden explicar porque no va a encontrar consuelo en uno de los receptores'.

P. ¿Sergio Ramos estará en Madrid?

R. Sergio nos pidió viajar, le gustaría viajar, es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en el Real Madrid, 17 años, capitán y ganó tanto allí. Está claro que le gustaría volver y nos pidió poder viajar y asistir al partido.

P. A Leo se la visto a París un poco decaído, ¿está siendo dura la adaptación?

R. Es algo natural, lo que no podemos hacer es no hablar sin poner las circunstancias de cada uno. Cuando estás toda tu vida hecha en Barcelona y de golpe cambias, todos esos detalles pequeños, esos problemas, que los tenías resueltos en tu ciudad, Barcelona, eso aflora cuando te mueves, cuando estás cómodo no te das cuenta de factores que pueden influir en tu humor, en tu rendimiento. Estas cosas necesitan de un tiempo de adaptación. Creo que Leo y espero que su familia también estén contentos aquí. No tengo ninguna duda de que Leo va a ayudar a conseguir los objetivos, estamos recontentos con él a todos los niveles.