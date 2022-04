Rodrygo: "La clave fue no rendirnos en ningún momento"

Madrid, 12 abr (EFE).- Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, admitió que no esperaban sufrir tanto para acceder a las semifinales y apuntó que para eliminar al Chelsea la clave fue no rendirse "en ningún momento".

"Vaya noche. Hemos sufrido un poco, no queríamos sufrir así, pero estamos muy contentos. Luka siempre me dice que ataque el espacio que él me va a dar el balón y pasó eso", aseguró en Movistar describiendo un gol clave que mandó el partido a la prórroga.

Rodrygo reconoció que sufrieron mucho más de lo que podían imaginar pero se quedó con la capacidad de reacción del Real Madrid para firmar una nueva remontada.

"Sufrimos mucho. Fue mucho más difícil de lo que esperábamos. La clave fue pelear hasta el final, no rendirnos en ningún momento. Pasamos por un mal momento, pero peleamos hasta el final que llegó mi gol y ahí nos levantamos", manifestó.

COURTOIS: "NO HEMOS TENIDO SUERTE"

El portero belga Thibaut Courtois descartó que el factor fortuna cayese de lado madridista en la eliminatoria. "No hemos tenido suerte porque ganamos allí 1-3. Ellos hoy fueron mejor equipo y tuvieron más oportunidades, pero seguimos creyendo y al final tuvimos más oportunidades". EFE

