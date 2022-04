Guardiola: "En la segunda parte nos han pasado por encima"

Madrid, 13 abr (EFE).- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, admitió tras el empate 0-0 contra el Atlético de Madrid que les clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones, que el conjunto madrileño les "pasó por encima" en la segunda parte del encuentro de este miércoles en el Wanda Metropolitano.

"En el descanso lo hemos hablado: ahora viene lo peor, lo más duro, la fatiga de Liverpool hace tres días, el viaje, y en la segunda parte nos han pasado por encima. Si hubieran hecho un gol no estaríamos diciendo que el City está clasificado, pero en la primera parte hemos estado a nuestro nivel", señaló Guardiola en rueda de prensa.

El entrenador español del City dijo en varias ocasiones que él no criticó al Atlético en la ida cuando hizo referencia a que defender con dos líneas de cinco era algo efectivo "desde la Prehistoria".

"¿Quién ha criticado al Atlético? No te equivoques, yo dije que siempre, hoy y siempre cuando un equipo defiende muy bien atrás es muy difícil, solo dije esto", dijo Guardiola.

Preguntado por si su equipo tuvo que hacer uso del "otro fútbol" como la defensa o la pérdida de tiempo, para defenderse del Atlético, el entrenador del City reiteró que "no despreció a nadie" con sus comentarios de la ida.

"No teníamos otra, porque el Atlético estuvo brillantísimo. No me ha gustado nada defender así, pero no nos ha quedado otra, nosotros hemos estado mal y ellos bien. Aquí en el Wanda como lo viví en el Calderón, cuando este equipo tiene estos momentos es imparable. No me busquen. Yo lo que afirmé es que siempre ha pasado que cuando uno defiende muy bien es muy difícil, hace muchos años, hoy y en muchos años. Igual ellos quisieron atacar en el Eithd y no pudieron porque estuvimos bien. Le pongo mérito al Atlético, es el campeón de España. Sabíamos que iba a ser un partido difícil", argumentó.

A continuación, Guardiola dijo que las críticas a Simeone eran más de los medios de comunicación que suyas. "Era ustedes los que decían lo del ciclo de Simeone, cuando no conseguían ganar... Am í no me lo imputen, yo siempre he tenido buenas palabras a esta institución y a ese equipo. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría", reiteró.

En la valoración de su equipo, Guardiola insistió en que el Atlético les presionó "mucho" en la segunda mitad y les metió "en muchos problemas" pero recordó que la primera parte de su equipo estuvo "bastante bien".

"En los primeros 15 minutos salieron bastante agresivos y tuvimos un par de ocasiones claras. En la segunda parte del segundo partido ellos jugaron mucho mejor, pero hemos defendido con todo, Fernandinho estuvo excelente, nos ha dado un punto de energía muy bueno, y Nathan (Aké) también en un momento de dificultad. Tuvimos que adaptarnos", reiteró.

El entrenador del Manchester City se negó a valorar las peleas que se produjeron tanto en la parte final del partido como a la conclusión del encuentro en el túnel de vestuarios. "No tengo nada que decir", dijo a una pregunta sobre ello. "No tengo nada que comentar, todos habéis visto lo que ha pasado", zanjó a otra.

El conjunto inglés se medirá al Real Madrid en las semifinales, ante el cual Guardiola consideró que tendrán que mejorar muchas cosas para vencerle.

"Si jugamos como la segunda parte no tenemos ni una opción, y si jugamos como en la ida o en la primera parte, competiremos, pero contando que es el Real Madrid, el rey de esta competición y que habrá momentos que se va a sufrir, solo faltaría", finalizó.