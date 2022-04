Kyle Walker, la gran duda para el City

Londres, 19 abr (EFE).- Kyle Walker es la gran duda del Manchester City para el partido de ida de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en una semana.

El lateral derecho, lesionado en el Wanda Metropolitano, apareció en Wembley este fin de semana con un aparatoso vendaje en el tobillo que le impedía caminar con normalidad.

Pep Guardiola, técnico de los celestes, confirmó en rueda de prensa que el defensa inglés se perderá el duelo contra el Brighton & Hove Albion de mañana y que no sabe cuándo volverá a estar disponible Walker, titular indiscutible cuando está en forma.

Esto podría obligar a Guardiola a jugar con Joao Cancelo a banda cambiada, como ya hizo en la ida contra el Atlético de Madrid, y a utilizar en el carril izquierdo a Oleksandr Zinchenko, o a Nathan Aké o John Stones, fuera de posición.

El que sí parece que llegará para el duelo ante los Blancos será Kevin de Bruyne. El belga también se retiró con molestias del Wanda, pero estuvo entre los suplentes el sábado en las semifinales de la FA Cup y, aunque no jugó porque Guardiola no le vio aún preparado, parece que no tendrá problemas para estar la semana que viene ante el Madrid.

Además, Rúben Dias, mejor jugador de la Premier League la temporada pasada, podría tener sus primeros minutos este martes, tras haberse perdido los últimos nueve partidos del City por una lesión en los isquiotibiales.