Thiago: "Había que tener paciencia"

Liverpool (Reino Unido), 27 abr (EFE).- Thiago Alcántara, futbolista español del Liverpool, apeló a la paciencia como una de las claves para que su equipo afronte con dos goles de ventaja (2-0) la vuelta contra el Villarreal.

"Teníamos que tener paciencia", dijo Thiago en rueda de prensa. "No es sólo sobre tener paciencia, la clave también era encontrar esos huecos donde podíamos hacer daño. En la primera parte creamos muchas oportunidades y en la segunda también, hasta que llegaron los goles", añadió.

El centrocampista, que vive el mejor momento de su carrera en el Liverpool, recibió el premio a mejor jugador del partido y fue preguntado sobre cuánto disfruta ahora sobre el campo.

"Disfruto mucho con las actuaciones del equipo. No me puedo quedar con un solo partido de mi carrera ni con una sola época porque las he disfrutado todas", afirmó.