El City se entrena con Walker, pero sin Stones

Londres, 3 may (EFE).- El Manchester City realizó este martes su último entrenamiento antes de viajar a Madrid con la novedad de Kyle Walker, que lleva lesionado desde la vuelta de cuartos de final contra el Atlético de Madrid, pero sin John Stones.

El central inglés, que también puede actuar de lateral, no se ejercitó junto a sus compañeros después de lesionarse en la primera parte de la ida de semifinales contra el Real Madrid y no ser convocado este fin de semana contra el Leeds United.

El que sí estuvo, tras casi un mes fuera fue Walker, del que se rumoreaba que podría no volver a jugar esta temporada. El lateral derecho no ha sido convocado en los últimos cinco encuentros del City y Guardiola no supo decir en su última rueda de prensa cuándo volvería a estar disponible.

La vuelta de Joao Cancelo, tras suspensión, alivia los problemas de Guardiola en defensa, que podría jugar con el portugués en el perfil derecho y con Oleksandr Zinchenko en el izquierdo.