El City ya está en Madrid y repite el hotel de la eliminatoria de 2020

Madrid, 3 may (EFE).- El Manchester City aterrizó en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasadas las 19:00 horas CEST (-2 GMT) y se dirigió directamente a descansar -ya que la rueda de prensa y entrenamientos oficiales tuvieron lugar en Inglaterra durante la mañana- al hotel Mandarín Oriental Ritz, en pleno centro de la capital de España, elegido personalmente por el técnico Pep Guardiola.

El conjunto inglés no pudo hospedarse en el mismo lugar en el que lo hizo para la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el Four Seasons Hotel, al no haber espacio en un establecimiento que abrió sus puertas tras siete años de rehabilitación a finales de septiembre de 2020.

Guardiola quería, por superstición, repetir el plan de viaje con el que se clasificó a la semifinal, y ante la imposibilidad de hacerlo decidió optar por elegir el mismo alojamiento en el que se quedaron cuando eliminaron al Real Madrid en los octavos de ?Champions? de 2020, con victoria 1-2 en el Santiago Bernabéu y por el mismo resultado, aunque seis meses más tarde debido al parón del fútbol por el coronavirus, en Manchester.

Por ello, la expedición del equipo inglés descansará en el Mandarín Oriental Ritz, cercano a la Fuente de Neptuno, hasta el jueves, ya que volverán a Manchester el jueves, al día siguiente del partido.

Además, está programado el almuerzo oficial entre directivas para mañana miércoles a las 14:30 horas en el Restaurante Zalacaín, lugar elegido habitualmente por el Real Madrid y a escasos nueve minutos en coche del alojamiento del Manchester City.