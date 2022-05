El regreso de Casemiro, alivio defensivo para Modric y Ancelotti

Madrid, 3 may (EFE).- La ausencia de Casemiro en el duelo del Etihad provocó numerosos desajustes defensivos que costaron ocasiones y goles al Real Madrid ante el Manchester City. Su regreso es un alivio para su compañero Luka Modric y su técnico Carlo Ancelotti, que junto a los elogios a Vinícius y Rodrygo, resaltaron el poder de los jugadores brasileños en la Liga de Campeones.

"La vuelta de Casemiro significa mucho", admitió Modric que añoró mucho la figura de su compañero en el duelo de ida de las semifinales de 'Champions'. "Es una pieza muy importante para nuestro juego, es fundamental. Será muy bonito tenerlo otra vez con nosotros. Seguro que nos va a ayudar a corregir los errores que hacemos porque siempre está para corregir lo que no hacemos bien en el campo", explicó.

Enfocando más al colectivo, Ancelotti coincidió con el análisis de Modric, convencido de que con la presencia de Casemiro, que se perdió la ida por un problema muscular, su equipo corregirá errores cometidos en el Etihad Stadium.

"Casemiro nos va a ayudar, su vuelta refuerza el aspecto defensivo, que lo tenemos que mejorar, el compromiso colectivo. Es un aspecto muy importante, moverse mejor como bloque, ser más compactos, evitar problemas cuando centran. Lo hemos trabajado y se va a ver mejoría", manifestó Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid, enfocando la fase ofensiva del juego, volvió a conceder mucha importancia a Vinícius Junior. Analizó la buena evolución del futbolista brasileño en la definición, como demostró ante el Manchester City marcando un tanto clave que mantiene al equipo con vida en la eliminatoria.

"Esta temporada no ha cambiado su posición, juega en banda como el pasado, lo que ha mejorado Vinícius es la finalización. Es mucho más frío y tranquilo. Se toma el tiempo para tomar la decisión justa. Es un aspecto técnico, no táctico. El jugador ha madurado, yo le he dado la confianza de meterlo. Salvo los primeros partidos, es de los jugadores que más ha jugado y la confianza que le he dado le ha permitido ser más maduro en la toma de decisiones", analizó.

El tono brasileño de las comparecencias se cerró con las palabras cariñosas de Modric hacia Rodrygo, que llega en su mejor momento de la temporada al partido tras marcar cuatro goles en sus cuatro últimos partidos.

"Rodrygo es un chico muy bueno y especial, tenemos una relación muy bonita, como él ha dicho padre e hijo porque su padre tiene mi misma edad y por eso me tiene que escuchar. Es un jugador muy bueno y me alegro porque lo está haciendo muy bien, es humilde, con los pies en el suelo, ayuda mucho al equipo cuando juega".