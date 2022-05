Roig Negueroles: "Fue un penalti escandaloso no pitado que tuvo incidencia"

Vila-real (Castellón), 3 may (EFE).- El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, criticó abiertamente la actuación arbitral en el partido entre su equipo y el Liverpool en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones al considerar que no señaló "un penalti escandaloso" que tuvo incidencia en el resultado final.

Roig Negueroles se refirió a una acción en la que el guardameta Alisson sale ante Lo Celso y derriba al jugador pero el árbitro consideró que había tocado antes la pelota cuando el marcador era 1-0, que en caso de haber señalado la falta también hubiese supuesto la expulsión del portero.

"Sinceramente ha sido escandaloso. Se lleva por delante a Lo Celso, es una jugada clave por parte de un árbitro que ha sido sibilino porque desde el minuto uno se ha decantado siempre a su favor. No quiero que sirva de excusa porque son un gran equipo ante el que pudimos perder por más goles en la ida, pero eso no quita que el arbitraje de hoy no tiene nivel para este tipo de partido. Su actuación ha tenido incidencia en el marcador", indicó Roig Negueroles a Movistar Plus.

"Hemos estado muy bien en la primera parte, hemos sido muy superiores y conseguimos empatar la eliminatoria, pero tras el esfuerzo de los primeros 45 minutos al equipo se le acabó la fuerza. Su primer gol y el segundo tan rápido nos liquidó", añadió en su análisis del partido.