Woodgate: "Es el mejor partido que he visto"

Londres, 4 may (EFE).- Jonathan Woodgate, exjugador del Real Madrid, dijo que era imposible prever este encuentro, entre el Madrid y el Manchester City, y que ha sido el mejor partido que ha visto en su vida.

"No había manera de predecir lo que iba a pasar. Ha sido un fútbol fenomenal por parte del Real Madrid y el City no ha tenido respuesta. Menudo partido de fútbol. Es probablemente el mejor que he visto. Ha sido una actuación increíble del Madrid", dijo Woodgate en BT Sport.

"¿Qué ramificaciones puede tener esto en el título de liga? Puede que termine todo. Es una derrota muy dura", añadió.