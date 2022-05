Tavernier y el modelo Marcelo/Dani Alves

El inglés James Tavernier, capitán y lateral del Rangers, está a un paso de ganar la Liga Europa con el conjunto escocés y proclamarse máximo goleador de la competición, hecho inédito al tratarse de un defensa.

A sus 30 años está ante una oportunidad histórica como reconoció, en declaraciones a los medios de la UEFA, este jugador, que lidera la tabla de artilleros de la Liga Europa 2021/22 con siete dianas, una más que Galeno (Oporto) y Toko Ekambi (Lyon).

"Siempre me ha gustado proyectarme en ataque, incluso en los entrenamientos. Me encanta marcar goles. Supongo que he sido muy competitivo desde que era joven. Siempre quise marcar. Miras a Trent (Alexander-Arnold), a Reece James, a Dani Alves, a Marcelo, a Roberto Carlos... ves laterales muy ofensivos en el juego moderno, jugadores (que son) defensores no solo defienden. También eres un aspecto ofensivo clave, dando centros, asistencias o marcando goles", explicó.

"Siempre miraba a Marcelo o/a Dani Alves. Eran mis favoritos, incluso Cafú. Cuando era mucho más joven, me encantaba ver a los brasileños; cómo jugaban y cómo atacaban. Miras los títulos de Dani Alves, y Marcelo; cómo han sido los mejores del juego a lo largo de su carrera. Son personas a las que realmente admiro", comentó Tavernier.

El inglés admitió que en la final, si el Rangers exhibe su máximo potencial, tendrá opciones. "La ocasión es gigante. Es una final, pero no puedes dejar que eso, los nervios o el escenario, te superen", señaló.

Aseguró que el Eintracht Fráncfort les planteará problemas por lo que han visto en anteriores eliminatorias. "Tenemos que respetarlos. No importa en qué posición estuviera en la liga. Trataremos de imponer nuestro plan de juego y ejecutarlo lo mejor posible", añadió.

Tavernier aseguró que en el Rangers disponen de "un gran grupo de jugadores", con experiencia, como el meta Allan McGregor, el zaguero Steven Davis, Aaron Ramsey o Connor Goldson. "Somos un gran grupo y es el mejor vestuario en el que he estado. Si alguien necesita un empujón, ahí estamos todos juntos. Si es necesario cambiar algo, todos charlaremos entre nosotros, pero todos estamos en la misma onda", dijo.