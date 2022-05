Fabinho: "El Real Madrid tiene algo diferente en la Champions"

Londres, 19 may (EFE).- Fábio Henrique Tavares (Campinas, 1993), conocido desde hace muchos años como Fabinho, se ha adueñado del centro del campo del Liverpool hasta el punto de estar viviendo la mejor temporada de su vida. En París, puede culminar el año con una Champions que no le resulta extraña (fue campeón en 2019) y que siempre adoró desde su etapa en las categorías inferiores del Real Madrid.

Fabinho fue uno de los futbolistas que se le escapó al Madrid hace años, cuando aún jugaba en el lateral y despuntaba en el Castilla. Solo jugó un encuentro.

Tras un paso magnífico por el Mónaco, el Liverpool le ofreció su centro del campo y el brasileño no lo soltó. Ahora es la opción favorita de Jürgen Klopp en el ancla del equipo y habla con Efe y con el diario AS en una entrevista fraguada a días de la final de París.

Pregunta: Llegar a esta final después de ganar una FA Cup, ¿cómo les afecta a ustedes a nivel de confianza?

Respuesta: Siempre es bueno llegar así. Llegar a una final después de ganar partidos, ganar trofeos. Hemos ganados dos copas esta temporada, lo que hace que el equipo gane en confianza. Todos estamos muy felices, recuerdo que lo celebramos mucho en el vestuario. Yo me quedé casi sin voz. Siempre te da confianza ganar. Queríamos este título desde hace varios año, porque lo veníamos persiguiendo el mismo grupo, con el mismo entrenador. Sumamos una copa más.

P: Van a disputar todos los partidos posibles esta temporada. ¿Físicamente, cómo están?

R: Creo que puedo hablar por todos cuando digo que estamos muy cansados. Desde hace un mes o algo más estamos jugando dos veces cada semana. Jugamos martes o miércoles y luego el fin de semana. Partido tras partido y siempre partidos importantes. Esto hace que tengas un cansancio físico y mental también. Pero este equipo trabajó muy duro para llegar hasta aquí, hasta este punto de la temporada. Con opciones de ganar los cuatro títulos. Nos quedan dos partidos y hay este 'sprint' final, este esfuerzo final. No es fácil recuperarse después de 120 minutos el fin de semana y volver a jugar el martes.

P: Un problema físico amagó con apartarle de la final.

R: Estaré ahí. Estoy trabajando para recuperar, para poder estar en la final. Estoy muy tranquilo y con mucha confianza de que voy a llegar. Ahora toca seguir trabajando, descansando para estar en el mejor nivel físico posible el 28.

P: ¿Ha seguido la trayectoria del Real Madrid en esta Champions? Los partidos, las remontadas, los milagros...

R: Sí, he seguido al Madrid, sobre todo, los tres últimos partidos. Como ellos no jugaron los mismos días que nosotros, pude verlos. Es un equipo que está acostumbrado a esta competición. Cuando dicen que el Madrid tiene ese algo diferente en la Champions, se nota que es verdad.

El Madrid en los tres últimos partidos ha ganado de una manera parecida. Ha metido dos o más goles en un periodo de tiempo muy corto. Ha merecido estar en la final, ha hecho un año muy bueno. A ver qué pasa en el 28, espero que ganemos nosotros.

R: ¿Es más especial esta final porque usted jugó en su día en el Castilla y llegó a debutar en el Real Madrid?

P: Jugar una final de Champions League es muy, muy especial. Algunos tienen la oportunidad de jugarla una vez, dos, como va a ser mi caso, o nunca en la vida. Siempre es algo muy especial. Con un estadio muy bonito, con las aficiones de los dos equipos. Me voy a traer a mi familia para que me vea. Hace que sea más especial, pero haber estado en el Real Madrid, haber jugado en el Castilla, no hace que sea más especial o que enfrentes el partido de una manera diferente.

P: ¿Ganar la Premier o la Champions?

R: Las dos.

Manuel Sánchez Gómez