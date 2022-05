Adrián San Miguel, a las puertas de la final de Champions, se acuerda del Betis

El portero sevillano vivirá su primer final en la máxima competición europea, algo que le hace recordar los mejores momentos de su carrera

El español Adrián San Miguel (Sevilla, 1987) lleva tres años en el vestuario del Liverpool, pero como si llevara 30. Pocos conocen los mecanismos de los 'Reds' como el andaluz, que, afronta esta final de la Champions como el partido más importante de su carrera y con la posibilidad de sumar el título más ansiado a su palmarés.

A escasos días para que el balón ruede en París, el portero del Liverpool atiende a Efe para repasar el estado del conjunto de Jürgen Klopp, las lesiones, las ganas de revancha y las remontadas del Real Madrid en la máxima competición continental.

Pregunta: ¿Cómo está el equipo a cuatro días de la final de la Champions?

Respuesta: Bueno, después de este final tan intenso y emocionante de la Premier League, hemos tenido un par de días de descanso y ya desde el miércoles empezamos a pensar en la final. Han sido un par de días para refrescar la mente, descansar en lo físico, ya que el esfuerzo ha sido inconmensurable hasta el final. Ahora se viene el partido más importante del mundo a nivel club, lo afrontamos con la mayor ilusión y la mayor esperanza.

P: ¿Es el partido más importante de su carrera?

R: Como el más emocionante sí que lo es. Es verdad que he vivido partidos muy importantes y desde que uno debuta, todos son especiales. Recuerdo el debut en el Betis, la Supercopa de Europa con el Liverpool... Pero claro, la final de la Champions, pocos partidos lo pueden superar y es un partido que todo el mundo está ilusionado y con ganas de que llegue. Con ganas también de resarcirse de este final agridulce de la Premier e ir con todo a por la Champions.

P: ¿Puede afectar el final agridulce al equipo de cara a la final?

R: No creo, el Manchester City y nosotros somos dos equipos ganadores, que han sabido mantener la presión hasta el final. Hubo un momento el domingo que estuvimos al límite de ganar la Premier. Con un gol les metíamos mucha presión, pero ellos marcaron antes y estuvieron más tranquilos. La Premier es la liga más competitiva del mundo, hemos hecho 92 puntos y parece increíble que con esa cantidad no ganes el título. En las otras cinco grandes ligas lo hubiéramos ganado fácilmente. No nos hemos sentido perdedores.

¿Nos afecta? Yo diría que nos afecta, pero en el lado positivo, porque según acabó el partido, según fuimos al vestuario, en ese momento hay frustración, lo hemos tenido cerca, pero el fútbol siempre te da segundas oportunidades. Y esa oportunidad es la Champions.

P: En un lado de la balanza está la Premier perdida y al otro, las dos copas ganadas.

R: Por supuesto. Esta temporada ha sido muy positiva, sobresaliente. Creo que ningún equipo inglés ha conseguido llegar a todas estas finales. Ganamos la Carabao Cup, la FA Cup, nos quedamos a un punto de la Premier... Y ahora toca la Champions. Todavía no hemos podido asimilar todos este tipo de éxitos, pero cuando se acabe todo la gente lo valorará muchísimo más. Estas temporada ha sido superexitosa y queremos culminar de la mejor manera posible. Qué mejor guinda al pastel que una Champions.

P: En 2019 bromeaba con usted que había llegado un año tarde, porque se perdió la final de Madrid. ¿Se quitaría una espina?

R: Todo jugador desde pequeño sueña con ganar la Champions, es la competición más grande a nivel club. ¿Quién no sueña con estar en una final? Y sobre todo ganarla. También queremos darle esa alegría al club, porque ha habido encuentros contra el Real Madrid que no han salido bien, la gente lo tiene en la memoria. No hay mejor manera de darle la vuelta a esa tortilla que ganar la Champions.

P: ¿Hay más ganas de venganza por lo que pasó en 2018?

R: Yo en ese momento no estaba en el club todavía, pero sí que está claro que se ve en las ganas de volver a jugar contra el Real Madrid, una final de la Champions. Aquella fue de la manera que fue, Mo se lesionó y no pudo jugar mucho. Pasó lo que pasó, pero esta final va a ser diferente. Los dos equipos que llegan creo que son los mejores en cuanto a estado de forma. Tanto Real Madrid como nosotros han llegado ahí por méritos propios.

P: ¿Está Salah supermotivado?

R: Sí, por supuesto. Pero no solo para este partido. Mo es un competidor nato. Tuvo una pequeña molestias hace unos partidos, descansó uno, pero en el último en casa quería estar, hizo ese gol que tanto necesitábamos. Es un jugador que te marca las diferencias. De los mejores del mundo.

P: ¿Qué tal están Van Dijk y Thiago?

R: Virgil está bien, podrá llegar fácil. Estuvo el otro día en el banquillo por si se necesitaba su ayuda, pero no salió por precaución y por estar al 100 % el sábado. Thiago, sé que le han hecho algunas pruebas, están valorándolo y los próximos días van a ser clave para esa recuperación. Yo espero y soy positivo de que va a llegar, ya que es un gran jugador y gran amigo. Se merece estar en esta final. Lo va a dar todo por poder llegar.

P: ¿Cómo ha sido vivir la explosión de Luis Díaz?

R: Es un fenómeno, aunque su nivel de inglés aún no ha alcanzado el máximo y está ahí aprendiendo, dando sus clases, para poder tener esa comunicación con todos sus compañeros. Pero en cuanto al fútbol, es un idioma universal. Luis no necesita demasiado, sino actuar. Desde que llegó, nos ha ayudado muchísimo, se ha adaptado al equipo y a la manera de jugar de una forma sobrenatural. Y después tenemos un buen grupo de latinos en el vestuario que le ayudamos en todo lo que necesite. Ha entrado con buen pie aquí, la afición lo ama y diría que es de los jugadores en mejor estado de forma por cómo ha terminado la temporada. Es un jugador diferente.

P: ¿Cómo motiva Klopp para una final de la Champions?

R: La motivación es intrínseca de cada uno. El míster es un gran comunicador y le gusta motivar en las charlas previas. Estoy seguro de que en estos días se encargará personalmente con sus charlas y con las frases motivadoras cuando el equipo las necesita.

P: ¿Qué tal ha visto al Real Madrid en la Champions?

R: He visto algunos partidos y lo he seguido. Los últimos encuentros han sido famosos por esas remontadas a última hora, por los descuentos... En el fútbol y en la vida no hay casualidades, hay causalidades. Que esto suceda no quiere decirnos que ellos preparen las prórrogas o los descuentos, sino que al final el equipo confía, el equipo cree, está bien físicamente. Hace sufrir a los rivales cuando las piernas flaquean. Es algo a tener en cuenta, pero esperemos poder solucionar la final mucho antes de que eso ocurra.

P: ¿Hay forma de parar ese momento de éxtasis del Real Madrid?

R: La única forma que yo veo es hacer tres goles antes que ellos y ponerse por delante en el marcador. En ese sentido, las finales de la Champions son otro rollo. No tienen nada que ver con un partido normal. Te lo juegas todo o nada.

P: Esta temporada no ha contado con muchos minutos, su rol ha sido más dentro del vestuario.

R: Me he tenido que adaptar a otro rol en la plantilla. Como profesional de esto hay que adaptarse a las necesidades del equipo, me está tocando mantener una parte más de trabajo de vestuario, en el día a día. Soy un competidor nato y me encanta entrenar, trabajar, estar al 100 % y ayudar dando competencia. Alisson está siendo el número uno, Kelleher tiene la oportunidad de ser número dos. Yo estoy contento aquí, cuando firmé por el Liverpool sabía a lo que venía. Todavía me queda un año de contrato, cuando termine la temporada valoraremos la situación. Creo que aún tengo mucho que aportar tanto en el campo como fuera.

Manuel Sánchez Gómez