Benzema 'Champions' League

Madrid, 26 may (EFE).- Desde Cristiano Ronaldo en su etapa dorada en el Real Madrid, no había un dominio de la competición de mayor prestigio a nivel de clubes como el ejercido por Karim Benzema en la presente edición. Sus quince goles en once partidos, los diez en los momentos decisivos de las eliminatorias, su liderazgo y superioridad sobre rivales, le convierten, a un paso de la que sería su quinta 'Champions', en el mejor de la competición y favorito al 'Balón de Oro'.

A la obra perfecta de Karim le falta el remate final. Instalado en los mejores números de su carrera a sus 34 años -44 goles y 15 asistencias en 45 partidos-, y con un último reto por cumplir como gran referente madridista. Marcar en la final de París, reivindicar su figura en Francia y guiar al Real Madrid a la primera Liga de Campeones bajo su liderazgo.

El que debía asumir Gareth Bale y que demandó bajo amenaza de marcha en Kiev, cuando tras la conquista de la decimotercera se juntó sobre el mismo césped su amenaza con la despedida de Cristiano Ronaldo que destrozaba la fiesta. El galés nunca tuvo la suficiente personalidad para echar a sus espaldas un club de la historia y la dimensión del Real Madrid. El club buscó otro referente en Eden Hazard. Las lesiones le impidieron ser el que era en el Chelsea. Y ante el vacío, quien dio el paso al frente fue Benzema.

De hacer felices a los que tenía cerca, pasó Karim a pensar más egoístamente en él en los últimos metros. El Real Madrid demandaba un finalizador y Benzema demostró que el 9 estaba en casa sin perder sus virtudes de fútbol asociativo, mejorando siempre las jugadas y a los compañeros que le buscan en fase de ataque.

EL ROBO A KARIUS, SU ÚNICO TANTO EN UNA FINAL

Los ganadores se marcan nuevos retos por cumplir y, de esta manera, seguir creciendo. En cuatro finales de la Liga de Campeones, Benzema solamente marcó en una, la última. Con una acción que dio un giro inesperado, presionando donde otros no van, al inicio de jugada del portero rival. Encontrando la inocencia de Loris Karius en su saque con la mano, para meter la punta de la bota y dar inicio a la pesadilla en la peor noche posible del portero alemán.

Esa misma fe levantó de la lona al conjunto madridista en octavos de final ante el PSG esta temporada. La presión a Gianluigi Donnarumma que provocó su error con los pies. Al Liverpool, le hizo Benzema cuatro goles en cinco enfrentamientos, marcando en los tres primeros partidos. Sin gol en los dos últimos, desde el duelo de Kiev.

Los números del delantero francés esta 'Champions' son demoledores. Promedia 1,37 goles por partido con los quince marcados en once que participó, en los que dio una asistencia. Once tantos con su pie derecho, uno de zurda, tres en el recital de cabeza de Stamford Bridge. Con 10,1 kilómetros recorridos por partido, 83% de precisión en el pase.

La dimensión de Benzema engrandeció a la hora de la verdad. En las eliminatorias que te impulsan al éxito o te dejan en el intento. Tras el mal sabor de boca en la ida de octavos de final en París, sin un solo disparo a puerta del Real Madrid y con su referente muy lejos de la zona de peligro por un bloque bajo mal ejecutado. Se desquitó con el triplete del Bernabéu en la primera noche mágica de remontada europea ante el fervor de la grada enloquecida.

Igualó a Cristiano Ronaldo como el segundo jugador que firma dos tripletes consecutivos en una eliminatoria de la Liga de Campeones, al repetir ante el vigente campeón de Europa, el Chelsea, en Stamford Bridge. No falló a su cita con el gol en la vuelta para dar el triunfo en la prórroga en una nueva entrega de resistencia.

Y también alcanzó otro registro de un devorador del gol como Cristiano en las semifinales ante el Manchester City. Con su doblete en el Etihad Stadium y ese penalti a lo Panenka inolvidable; dando el pase a la gran final con el penalti en la prórroga del Bernabéu en la resurrección de un equipo que parecía 'muerto'. Diez tantos en las eliminatorias en cinco partidos consecutivos. Lanzado hasta la final.

Con sus quince goles tiene la opción Karim de firmar la 'Champions' más goleadora de un futbolista. El techo lo marca, como no, Cristiano con sus 17 de la temporada 2013/14. Un gol al Liverpool le convertiría en el segundo más veterano en marcar en una final, tras Paolo Maldini que con 36 años lo hizo con el AC Milan, y le permitiría convertirse en el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid, superando los 323 goles de Raúl. Números de leyenda.

Roberto Morales