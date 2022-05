Rodrygo: "Miré el escudo y pensé: podemos hacerlo otra vez"

Su aparición, al rescate del Real Madrid ante el Chelsea, y los dos tantos en 89 segundos del tiempo añadido de semifinales ante el Manchester City, amplían la leyenda del brasileño Rodrygo Goes en la Liga de Campeones. 'Míster Champions' nunca vio al Real Madrid eliminado y su fe impulsó al equipo hacia la final de París. Cuando el equipo de Pep Guardiola marcó en el Santiago Bernabéu y el partido acababa con dos goles de desventaja, miró al escudo y supo que podían remontar.

La sonrisa de Rodrygo expresa algo distinto a la palabra. A los nervios que siente y que no oculta horas antes de su primera final de la Liga de Campeones en una entrevista con la Agencia EFE. El brasileño, agradecido a Carlo Ancelotti por los consejos que han impulsado su crecimiento, pasa página del 'caso Mbappé', asegurando que el francés no se ha reído del Real Madrid, pero centrado en una final en la que advierte del potencial ofensivo del ataque del Liverpool, especialmente de 'Mo' Salah.

En su recuerdo de finales europeas conquistadas por el Real Madrid, hay un momento inolvidable, el gol de Sergio Ramos en Lisboa en el minuto 93. La lección de un emblema madridista que celebró con locura en su casa de Brasil cuando soñaba con ser madridista. Ahora, es Rodrygo el que representa ese espíritu de lucha, nunca dar nada por perdido y luchar hasta el final por un escudo que le inspira.

Pregunta: Se ha convertido gracias a sus goles en 'míster Champions'. ¿Cómo se puede explicar su relación tan especial con esta competición?

Respuesta: Es una competición especial para mí, donde las cosas me salen bien. Estoy muy feliz por eso y espero ser cada día mejor en esta competición.

P: Diez goles en 26 partidos de Champions; siete en 74 de Liga. ¿Hay alguna explicación para estos datos?

R: No (sonríe). Siento que es una competición diferente en la que se viven siempre noches especiales.

P: Es su primera final. ¿Siente más nervios o una especial presión antes del partido?

R: Esta semana está siendo de nervios, estoy ansioso porque llegue el momento de la final. Es mi primera y es normal. Los compañeros siempre me dicen que estaban muy nerviosos en su primera final. Es lo que estoy sintiendo. Unos nervios buenos por querer jugarla.

P: Su papel ha sido decisivo para poder llegar a París. ¿Cómo se siente en el papel de salvador?

R: Me estoy sintiendo muy bien, importante para el equipo, muy feliz por vivir estos momentos de ser importante, de meter goles cuando ya estábamos casi muertos y el equipo siempre remontó. Estoy muy contento y espero que todo valga la pena en la final.

P: ¿Cómo puede explicar lo que siente un jugador del Real Madrid para no rendirse nunca?

R: Es una cosa que de verdad no se puede explicar. Yo, la verdad, es que no sé lo que pasa. Cuando nos marcó el Manchester City, miré el escudo y pensé, si hemos remontado otras veces, podemos hacerlo otra vez. Fue una cosa de locos meter dos goles en menos de dos minutos. No tiene explicación pero lo que sí se es que la afición tiene un papel importante, porque nos ayuda mucho y es siempre especial.

P: Esos dos goles en 89 segundos son el momento de su carrera. ¿Cómo lo recuerda?

R: De todo lo que viví, me quedo con una cosa bonita: cuando el árbitro añadió seis minutos, la gente empezó a gritar como si fuera un gol y era solo el tiempo añadido. Ahí la gente empezó a gritar y lo que pasó desde ese momento fue una cosa de locos.

P: Todos hablan de la única duda de Ancelotti para la final: Fede Valverde o Rodrygo. ¿Un jugador entiende que puede ser igual de decisivo saliendo desde el banquillo?

R: Estoy tranquilo, claro que me gusta salir de titular, puedo ayudar al equipo más, pero el míster es el que va a tomar la mejor decisión, juegue Fede o yo. Confío mucho en Fede, es un gran jugador que nos puede ayudar mucho. Y eso es para lo que estoy aquí, para ayudar, entrando después o como titular quiero ayudar al Real Madrid.

P: ¿En qué ha ayudado Ancelotti a su evolución?

R: Me ha ayudado mucho porque siempre habló conmigo, me pidió tranquilidad, me dijo que las cosas iban a salir bien. Desde el primer día ha sido una persona especial para mí, ha hablado mucho conmigo siempre, me ha dado muchos consejos que me han ayudado bastante.

P: A su crecimiento progresivo en el equipo, ¿le viene bien que finalmente no venga Mbappé?

R: No es algo que estuviese pensando, tengo una final de Champions por jugar y solo pensaba en esto, no en Mbappé que es una cosa que el club tenía que resolver. Ya no está aquí, sabemos que no viene y no podemos hablar de él. Es un grandísimo jugador pero no debemos hablar de él.

P: Tras saber que Mbappé no iba a fichar por el Real Madrid, subió una foto suya besando el escudo. ¿Era un mensaje al francés o pura casualidad?

R: Mi pasión es jugar en el Real Madrid, estoy muy feliz por eso y no tiene que ver con otra gente. Es solo cosa mía.

P: ¿Se ha reído Mbappé del Real Madrid?

R: Creo que no, pero no puedo hablar de algo sin saber lo que pasó. Lo único que se es que un día iba a venir y al siguiente no, pero no sé por qué no quiso venir, solo que es jugador del PSG y que nosotros tenemos que estar enfocados en lo que tenemos.

P: Y en esa posición tienen nada más y nada menos que a Vinícius, ¿qué ha cambiado en él para ser tan goleador ahora?

R: Es un gran jugador, un amigo, estamos muy felices por lo que está viviendo. Siempre trabajó mucho, entrenó fuerte porque sabía que su momento iba a llegar. Ha sido esta temporada y esperemos que dure mucho.

P: ¿Qué recuerdo especial se le viene a la cabeza de las cuatro ?Champions? en cinco años que ganó el Real Madrid?

R: El gol de la décima de Sergio Ramos. Estaba en casa viéndolo, el Real Madrid iba perdiendo, tenía un balón cerca en el salón y cuando Ramos empató empecé a chutar el balón, mi madre se enfadó conmigo por el lío que monté. Siempre fui muy madridista, lo saben todos lo que me conocen que mi sueño era jugar aquí. En Brasil todos tenemos un equipo y otro de Europa, el mío siempre fue el Real Madrid.

P: Y ahora le toca ser protagonista en el campo ante el Liverpool. ¿Qué le llama la atención del rival?

R: Su principal peligro es la velocidad que tienen, atacan siempre la espalda de los defensas y es donde más cuidado debemos tener porque son muy buenos arriba.

P: Si tuviera que elegir uno, ¿con qué futbolista del Liverpool se quedaría?

R: Con Salah, es un grandísimo jugador.

P: En 2019 firmó por seis temporadas con el Real Madrid. Tras la final cumplirá la mitad de su contrato. ¿Ha llegado el momento de firmar su renovación?

R: Es algo de lo que vamos a hablar después, yo no sé nada, mi padre va a decidir todo porque yo estoy enfocado en la final de la Champions.

Roberto Morales