Kaka: "Como madridista, espero que gane el Madrid"

Madrid, 27 may (EFE).- El brasileño Ricardo Izecson dos Santos, 'Kaká', aseguró que "como madridista" espera que "gane el Real Madrid" la final de la Liga de Campeones que disputará este sábado ante el Liverpool inglés.

"Va a ser una final espectacular, creo. El Liverpool ha hecho una temporada increíble, perdió la Premier por muy poquito y está haciendo una temporada fenomenal y vuelve a jugar una final de Champions. El Madrid ganó LaLiga y llega a la final de la Champions de una manera espectacular", afirmó durante una conferencia en el congreso de entrenadores AK Coaches World que se está celebrando en Las Rozas (Madrid).

"Hay muchos ingredientes. Va a ser una final muy interesante. También lo que pasó años atrás tras ganar al Liverpool, la manera cómo salió Salah del partido? Como madridista, espero que gane el Madrid. Y hala Madrid siempre?, apuntó.

El exfutbolista brasileño señaló que en la actualidad se ven "jugadores muy fuertes y físicos, pero sigue habiendo jugadores con mucho talento".

"Creo que uno de los mejores jugadores del mundo es Mbappé, es fenomenal, muy fuerte, con mucho talento, que consigue hacer cosas increíbles en el campo. Luego tenemos a Cristiano, Messi, Neymar? Tenemos siempre el talento en el juego, y me gustaría que se quedara así, que no veamos robots jugando, que no nos basemos en los datos sino en el talento?, apuntó.