Ancelotti: "No me creo que tenga cuatro Champions"

Redacción deportes, 28 may (EFE).- "No me creo que tenga cuatro Champions", admitió el italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid que se ha convertido en el más laureado de la historia de la máxima competición continental.

El preparador italiano afirmó antes del acto protocolario de la entrega del trofeo sobre el césped del Estadio de Francia en declaraciones a Movistar que merecieron el triunfo "sufriendo un poco en la primera parte" y aseguró que "el compromiso (de sus jugadores) ha sido perfecto".

"Lo que hemos hecho muy bien es que no les hemos permitido el juego vertical que usualmente tienen. Atrás lo han hecho muy bien, aunque es verdad que han tenido oportunidades, pero este era el plan y ha salido bien", apuntó emocionado Ancelotti, quien concluyó con un "Ici c'est el Real Madrid (aquí está el Real Madrid) y punto".