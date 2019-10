Ibra anuncia su vuelta a España

Zlatan Ibrahimovic es un delantero que no deja indiferente a nadie. En las últimas semanas el sueco no ha parado de generar polémicas, afirmando que "nadie recordará la MLS si me marcho" o que "el formato (de la MLS) es una mierda".

Ahora, tras quedar eliminado en las semifinales de la conferencia oeste en el derbi de Los Ángeles, el ex jugador de Inter, Milan, Ajax o PSG entre otros ha publicado un escueto vídeo a través de su cuenta de instagram donde avisa de su regreso a España.

"Hola España ¿Sabéis qué? Estoy de vuelta" son las enigmáticas palabras del delantero, que suscitan más preguntas que respuestas . Recordemos que Zlatan jugó una temporada en el FC Barcelona bajo las órdenes de Pep Guardiola, de quien no guarda un buen recuerdo y aprovecha cada rueda de prensa para lanzarle algún dardo al entrenador del Manchester City, por lo que su vuelta al club de la Ciudad Condal parece complicada.

Por otro lado, el Real Madrid tampoco parece el destino del sueco, puesto que para la posición de '9' los blancos ya cuentan con Karim Benzemá y Luka Jovic, por quien este verano hicieron un desembolso de 60 millones de euros y que apenas está contando para Zidane.

Otros candidatos como el Atlético de Madrid o el Valencia tampoco parecen plazas viables. Si bien es cierto que los del Cholo intentaron la contratación de otro delantero en verano, y a punto estuvieron de conseguir la contratación de Rodrigo, la avanzada edad del sueco (38) además de su alto salario no terminan de encajar dentro del plantel rojiblanco.

En sus dos temporadas en Estados Unidos, Ibrahimovic ha anotado 52 tantos en 56 apariciones con la camiseta de Los Ángeles Galaxy, además de repartir 7 asistencias. A pesar de estos números, el ariete no ha conseguido levantar ningún título con los angelinos y ahora podría cambiar de aires en busca de cerrar su carrera ganando algún título importante.