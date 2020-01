Los árbitros y VAR para la jornada 21 de LaLiga

El árbitro canario Alejandro Hernández Hernández será el encargado de dirigir el partido de Liga entre el Sevilla Fútbol Club y el Granada del próximo sábado (21:00 horas), mientras que en el VAR estará el cántabro Adrián Cordero Vega. En lo que respecta al Getafe-Real Betis del domingo a las 16:00 horas, el navarro Eduardo Prieto Iglesias será el trencilla que imparta justicia, que estará ayudado desde el VAR por el asturiano Pablo González Fuertes.

El colegiado extremeño Jesús Gil Manzano arbitrará el partido Valencia-Barcelona, de la jornada 21 de LaLiga, en la que el vasco Ricardo De Burgos Bentoetxea, que estuvo al frente del VAR en el clásico del pasado 18 de diciembre, dirigirá el Valladolid-Real Madrid.

Las designaciones para la jornada 21 de LaLiga Santander y la 25 de LaLiga SmartBank confirmadas por el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol (RFEF) son las siguientes.

- Designaciones de la jornada 21 LaLiga Santander (24/26-Ene)

Osasuna-Levante César Soto Grado (C. Riojano)

VAR: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

Espanyol-Athletic José María Sánchez Martínez (C. Murciano)

VAR: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano)

Valencia-Barcelona Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Alavés-Villarreal José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

VAR: Mario Melero López (C. Andaluz)

Sevilla-Granada Alejandro Hernández Hdez. (C. Las Palmas)

VAR: Adrián Cordero Vega (C. Cántabro )

At. Madrid-Leganés Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)

VAR: Alfonso Álvarez Izquierdo (C. Catalán)

Celta-Eibar José Luis González Glez. (C. Castilla-León)

VAR: David Medié Jiménez (C. Catalán)

Getafe-Betis Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro)

VAR: Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

Real Sociedad-Mallorca Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

VAR: Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño)

Valladolid-R. Madrid Ricardo De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)

VAR: Javier Alberola Rojas (C. C-Manchego)

- Designaciones para la jornada 25 de LaLiga SmartBank:

Cádiz Racing Oliver De la Fuente Ramos (C. C-Leonés)

VAR: Gorka Sagués Oscoz (C. Vasco)

Huesca-Lugo Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán)

VAR: Aitor Gorostegui Fernández (C. Vasco)

Sporting-Fuenalabrada Iosu Galech Apezteguía (C. Navarro)

VAR: Juan Luis Pulido Santana (C.Las Palmas)

Las Palmas-Tenerife José Antonio López Toca (C. Cántabro)

VAR: Luis Milla Alvendiz (C. Andaluz)

Zaragoza-Numancia Daniel Trujillo Suárez (C. Tinerfeño)

VAR: Isidro Díaz de Mera (C. Castellano-Manchego)

Málaga-Mirandés Santiago Varón Aceitón (C. Balear)

VAR: Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)

Albacete-Deportivo Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

VAR: Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

Almería-Elche Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego)

VAR: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño)

Alcorcón-Ponferradina Jon Ander González Esteban (C. Vasco)

VAR: Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Rayo-Extremadura Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

VAR: David Pérez Pallas (C. Gallego)

Girona-Oviedo Saúl Ais Reig (C. Valenciano)

VAR: Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño).