Javier Tebas: "Empezando en mayo la competición, habría tiempo de acabar la temporada"

Javier Tebas pasó anoche por los micrófonos de Onda Cero para expresar ante todos los aficionados de LaLiga sus opiniones respecto al momento actual que vive el fútbol español. Con la epidemia que estamos sufriendo de Covid-19 son muchos los seguidores del campeonato que se mantienen espectantes por saber que ocurrirá con la Liga de Fútbol Profesional.

La economía está en vilo en general. Y también los presupuestos de los clubes. Hay que recordar que Tebas comentó en Tiempo de Juego lo siguiente: "Los clubes se juegan en total un 25% de los ingresos por los derechos televisivos. Lógicamente, si no hay competición, no hay retransmisión y si no no hay publicidad las plataformas no van a pagar lo pactado en los millonarios contratos de cesión de los derechos de imagen".

Javier Tebas admitió que si la competición vuelve en mayo, habría tiempo para terminar la temporada con algo de normalidad. El presidente de la LFP señala que "Estoy trabajando más que nunca para que la infección económica sea la menor posible". Respecto a los calendarios, Tebas asume que son competencias en las que tiene más "palabra" la UEFA y la FIFA; además, asume que el próximo martes será uno de los días más importantes de la historia del fútbol.

Para Tebas sería un "cataclismo" no terminar las competiciones ya que hablamos de unos contratos televisión firmados por 20 mil millones. No jugar el 25% que resta de temporada supone unos 5 o 6 mil millones que lastrarían al fútbol durante varios años.

Si LaLiga no se reanuda en mayo habría que decidir quién gana el campeonato, quien desciende, quién va a Champions... Ante tantos supuestos, Javier Tebas no quiso comentar nada al respecto y comenta que son todo palabrerías. Tebas terminó la entrevista con De La Morena aclarando que LaLiga trabaja en todos los escenarios posibles y junto a todas las instituciones.