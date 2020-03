Rubén Martín, Miguel Ángel Román, Manolo Lama y Antoni Daimiel, al torneo de Ibai

Con el establecimiento del estado de alarma y la cuarentena en nuestro país, multitud de streamers e influencers de varias plataformas están buscando formas para ayudar con esta situación y crear contenido que sirva para entretener a sus miles y millones de seguidores.



Uno de los más activos estos días está siendo Ibai Llanos. Actualmente en el equipo G2 de e-Sports, el ex narrador de la LVP ha estado realizando directos con distintos jugadores y deportistas de nuestro país. Primero jugando al League of Legends con Reguilón, Borja Iglesias, Courtois y Achraf, luego realizando 'El Gran Derbi' en FIFA junto a los jugadores de cada equipo.



Tras el éxito de este partido, Ibai decidió organizar un campeonato donde los 20 equipos de Primera estuvieran representados, obteniendo un gran éxito en cuanto a las respuestas de estos. Algunos equipos han presentado a varios candidatos, como el Real Madrid, donde el propio Courtois, Dani Carvajal y Marco Asensio tuvieron que jugar un triangular para elegir al representante del equipo blanco.



Pero la respuesta masiva no se quedo únicamente en los jugadores. Junto a Ibai, los narradores y comentaristas de radio y televisión Rubén Martín (Cope y DAZN), Miguel Ángel Román (Movistar +), Manolo Lama (Cope y GOLTV) y Antoni Daimiel (Movistar + y Colgados del Aro) formarán parte de este macroevento como el propio Ibai ha confirmado a través de su cuenta de twitter.





No han pasado ni 24 horas desde que puse el tuit y ya tenemos a los 20 equipos de primera confirmados.



Este jueves el sorteo, viernes, sábado y domingo el torneo



Vienen a comentar Ruben Martin, Miguel Ángel Roman, Daimiel y Lama



SE VA A LIAR SE VA A LIAR MUCHÍSIMO — Ibai (@IbaiLlanos) March 17, 2020

No solo con el fútbol, Ibai también hará streaming del Mundial de Basket

Además de este evento deha anunciado también que realizará un streaming comentando y analizando el pasadodonde la selección española se alzó con el título en China en verano de 2019.Esta iniciativa parte de una petición del base de los, quien invitó al comentarista a ayudarle a comentar varios partidos junto con otros jugadores de la selección como. Este directo aún no cuenta con fecha.