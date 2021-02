El mejor once de la jornada 21ª en LaLiga

La jornada 21ª de LaLiga concluyó en la noche de este lunes con un Real Betis 1-0 CA Osasuna, con el que los de Manuel Pellegrini se mantienen invictos en 2021 y aumentan sus opciones de pelear hasta el final por uno de los puestos que dan acceso a la Europa League.

Han sido muchos los nombres propios de la jornada, pero todos no caben en este once ideal de Who Scored, basado en las estadísticas individuales de cada jugador. Consúltalo en nuestra galería.