A falta de dos jornadas, así está en juego la permanencia

El Levante ya es equipo de Segunda división, pero aún quedan dos plazas por resolver

El Levante es colista y ayer confirmó su pase a Segunda división tras la goleada del Real Madrid (6-0). con esto se decide una de las tres plazas que mandan a los equipos a la categoría de plata del fútbol español. Las otras dos están a la espera de lo que hagan cinco equipos que luchan por la permanencia. En la próxima jornada ya podría decidirse todo o no.



¿Qué necesitan los equipos para continuar un año más en Primera?





Getafe: sumar un punto en las dos jornadas que quedan. Perdiendo ambos partidos se salvaría si el Mallorca no gana ninguno de los dos que tiene que jugar; o si el Cádiz pierde al menos uno; o por último, si el Granada suma tan solo un punto.

: el conjunto de Karanka se salvaría si gana en una de las dos jornadas o si empata los dos. Si empata uno y el Mallorca pierde los dos o el Cádiz pierde al menos uno sucedería lo mismo. Si los nazaríes pierden los dos dependerían de que el Mallorca tampoco ganase ninguno.: los de Aguirre estarían otro año más en Primera si ganan sus dos partidos y el Cádiz no suma ningún punto más o si el Granada no suma más de un punto. Ganando solo un partido dependería de si el Cádiz no suma más de un punto y el Alavés gana los dos partidos que le quedan. También estaría salvado si empatando los dos partidos, los de Sergio González pierden ambos partidos y el Alavés no gana los dos.: los cadistas se salvarían si gana los dos partidos que tiene por delante, eso está claro. Uno de ellos frente al Real Madrid. En el caso de ganar y empatar estaría salvado si el Mallorca no consigue los seis puntos. Ganando un solo partido estaría a la espera de que el Mallorca no ganase los dos. Con dos empates estaría dentro si el Mallorca pierde uno y el Alavés no gana los dos partidos. En el caso de perder ambos partidos, dependería de que el Mallorca no sumase más de un punto y que el Alavés pierda al menos un partido.: el equipo de Mendizorroza se quedaría en Primera en el caso de que ganase sus dos partidos, el Cádiz sumase un punto como mucho y el Mallorca pierde al menos un partido. Sumando 4 puntos quedaría a la espera de que el Mallorca tan solo sumase un punto y el Cádiz perdiese los dos partidos. Es el equipo que peor lo tiene para salvarse.