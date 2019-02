Torrecilla desvela la opción pactada con el Betis por Alegría

Álex Alegría podría no regresar nunca más al Betis... si el Sporting logra el ascenso a Primera. Es lo que ha revelado Miguel Torrecilla, director deportivo del club astuarino y ex del heliopolitano, en la presentación del atacante.



"La opción de compra es obligatoria pero depende de unos objetivos en función de categoría. Se convierte en obligatoria en caso de ascenso", ha revelado Torrecilla, quien haexplicado que la operación "no ha resultado sencilla". "El Rayo -donde estaba cedido- no nos daba libertad hasta que tuviera otro delantero firmado y, finalmente, el delantero llegó a las 11 de la noche. Fueron momentos duros y Álex (Alegría) mantuvo el tipo", agregó.



Lo que se desconoce es a cuánto asciende dicha opción, aunque la pactada entre Betis y Rayo ascendía a dos millones de euros.



"Álex es delantero centro. Es un jugador con buena técnica, de área, es difícil defender y tiene envergadura. Coincidimos en el Betis. Entonces venía de un buen año goleador en Segunda en el Numancia. Quiero darle las gracias porque sabíamos que había opciones de otros equipos de Primera que finalmente no salieron y de Segunda", ha indicado el director deportivo del Sporting en la Escuela de Fútbol de Mareo.