Fede Varela: ´Daría todo por jugar con Messi, debe ser otro nivel´

El centrocampista argentino Fede Varela (Buenos Aires, 1997) se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la jornada en LaLiga 123 al sacarse de la chistera una excelente actuación con el Rayo Majadahonda ante el Almería. Admirador de Leo Messi y compañero de Íker Casillas en el Oporto, EFE le entrevistó en exclusiva.



Pregunta: ¿Había sido alguna vez trending topic en Twitter hasta el día del partido contra el Almería?



Respuesta: (Risas) Yo creo que no, debió ser la primera. Incluso al acabar el partido mi madre me lo dijo pero yo ni me había dado cuenta ni nada. Después de leer los mensajes me puse muy contento.



P: Tanto usted como su compañero Aitor Ruibal han entrado en el once ideal de la jornada 32. Eso habla bien del papel de los dos y de lo que está haciendo el Rayo Majadahonda ¿no?



R: Queremos dar más, garantizar la salvación. Aitor Ruibal es un excelente jugador, salió el otro día en la segunda parte y marcó la diferencia. Me entiendo muy bien con él. Eso es lo esencial y lo que ayuda al equipo.



P: Lleva toda la temporada jugando con Enzo Zidane. ¿Le ha cambiado mucho la vida desde que su padre ha vuelto al banquillo del Real Madrid?



R: No, la verdad es que es un chico muy humilde. Su padre es el entrenador del Real Madrid pero él sigue con un perfil bajo, nos trata de tú a tú. Es una de las cualidades que tiene.



P: ¿Piensa que la Segunda se le queda un poco pequeña a usted? ¿Está preparado para jugar en Primera?



R: Estoy haciendo una temporada muy buena. Quedan nueve partidos para nosotros. Hay que apretar en ellos, dar lo máximo. Yo estoy preparado para todo y si viene, viene.



P: Pertenece al Oporto. ¿Qué tal le va por allí a Íker Casillas?



R: La verdad es que muy bien. Ahora renovó por un par de años más y me alegro por él.



P: ¿Le sorprende que no vaya con la selección española?



R: El otro día me mostraron unas estadísticas que decían que está siendo de los mejores porteros españoles. Si lo llaman seguro que está encantando de ir, lo está haciendo muy bien.



P: ¿Es un buen lugar el Oporto para él, un jugador que siempre ha estado sometido al foco mediático, por ser más tranquilo?



R: Sí porque allí no tiene presión ninguna. Está muy a gusto, muy cómodo, le salen las cosas, hace muy buenas actuaciones... Seguramente estará muy cómodo allí



P: En los entrenamientos... ¿Le ha marcado usted más goles a él o le ha parado él más?



R: La verdad es que en los entrenamientos para mucho ¿eh?. Le metí algún gol y dices, 'le metí gol a Casillas'. Pero siempre te lo pone difícil.



P: Si Militao le pidiese consejo sobre qué hacer en Madrid cuando venga la temporada que viene... ¿Cuáles serían sus recomendaciones?



R: Le recomendaría que disfrute por venir a un equipo tan grande como el Real Madrid. Llegar al Oporto este año, hacer una gran temporada y dar el salto al Real Madrid... que disfrute, que aproveche porque aún es joven, y que haga su carrera aquí.



P: ¿Qué se dice de él en el vestuario del Oporto?



R: Yo no coincidí con él porque justo cuando yo salía él llegaba pero tengo amigos míos que dicen que es muy bueno. La verdad es que tiene todas las cualidades para triunfar.



P: Usted estuvo cerca de llegar a la cantera del Barcelona. ¿Alguna vez ha pensado lo que sería compartir vestuario Messi?



R: Sería increíble, la verdad. Tuve la posibilidad pero no se dio. Jugar en el Barcelona sería un sueño. Y además jugar con Messi, compartir vestuario con él... para mi es el mejor del mundo y sería indescriptible.



P: ¿Tiene la sensación de oportunidad perdida?



R: No. Nunca se sabe las vueltas que da la vida y quién sabe si a lo mejor de aquí a unos años estamos compartiendo vestuario o si se da la posibilidad en la selección argentina. Sería un sueño la verdad.



P: ¿Tiene poca paciencia el público argentino con Messi cuando juega con la albiceleste?



R: Sí. Messi es el mejor jugador del mundo, ya demostró mucho. En la selección argentina tiene una exigencia fuera de lo normal, más no puede hacer. Siempre que va lo da todo con la selección y lo haga bien o mal lo critican. Eso es cosa del fútbol, ya lleva muchos años viviendo con eso y él más que nadie debe saber cómo lidiar con ello.



P: ¿Qué estaría dispuesto a dar o a que estaría dispuesto a renunciar por jugar a su lado en un partido?



R: Lo daría todo porque jugar con Messi debe ser otro rollo, otro nivel.



Carlos Mateos Gil