Natxo, en su despedida: "Me veía con fuerza y capacidad"

A Coruña, 9 abr (EFE).- El ya exentrenador del RC Deportivo Natxo González ha cerrado este martes su etapa al frente del equipo blanquiazul y ha señalado que le "habría gustado tener más margen" porque se veía "con fuerza y capacidad".



El técnico compareció en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo junto al director deportivo del club, Carmelo del Pozo, que confió en él su proyecto en el equipo gallego el pasado verano. El presidente, Tino Fernández, no pudo acompañarle porque acudió a una reunión de la Real Federación Española de Fútbol.



"Me hubiera gustado que hubiera más paciencia en una situación complicada. Aun así, me veía con fuerza y capacidad. Son decisiones que se tienen que tomar, pero me habría gustado tener más margen", admitió.



Le costó controlar las emociones en su discurso y afirmó que al responsable del área deportiva le transmitió tras la derrota del sábado que se veía con capacitado para sacar al equipo adelante y llevarlo a Primera y dijo que le deja "a tiempo de todo todavía".



"Es verdad que si estoy fuera es por lo ha transmitido el equipo las últimas jornadas, tocando fondo el sábado. Me voy bien, tranquilo con el trabajo que he hecho, me voy con la responsabilidad que me toca por los últimos resultados. Seguro que he tomado buenas decisiones y malas y estoy satisfecho con las decisiones en lo que yo puedo controlar", dijo.



Aseguró que "siempre" será del Depor aunque haya tenido una "estancia corta" y afirmó que el equipo se equivoca al despedirle porque "este año" le "tocaba ascender" ya que en su "trayectoria" lo había conseguido "cada tres años".



"No digo que no se vaya a ascender pero esa bala la habéis desperdiciado", le dijo al director deportivo en una comparecencia en la que repasó su etapa en el Deportivo, que hace "diez meses" acometió con "unas maletas llenas de ilusión" para un "proyecto de riesgo, pero motivante".



"Me voy tranquilo, me voy incluso contento con el aprendizaje de este año de cara al futuro. No me voy decepcionado ni frustrado", declaró el técnico vasco.



El exentrenador blanquiazul afirmó que "jamás" ha hecho "caso a otras voces" a la hora de decidir sus planteamientos y recordó que el Deportivo tuvo esta temporada "muchas incidencias a nivel físico y de sanciones".



Natxo González también indicó que "la responsabilidad" que implica el escudo y la historia del Deportivo ha podido "sobrepasar" a los jugadores y admitió que marzo hizo "mucho daño" al equipo porque era un mes marcado para pisar el acelerador y el Deportivo pisó el freno.



De su sustituto, José Luis Martí, señaló que le "parece una buena elección" y precisó que, "sin ser un entrenador con mucha trayectoria, tiene la suficiente para tener capacidad y coger un reto de estos".



El técnico se despidió con un "hasta siempre" y con agradecimiento a sus jugadores, a quienes ha dicho que les quiere, al club, a sus empleados, a los periodistas y a la afición.



"Si alguna vez se ha malinterpretado alguna expresión ya lo corregí en ruedas de prensa. Jamás sería tan cortito para buscarme problemas con la afición", advirtió sobre la grada.



A su lado, Carmelo del Pozo elogió la "honradez, respeto y profesionalidad" de Natxo y le agradeció haber apostado por el Deportivo, al tiempo que lamentó que en el club no hayan sido "capaces" de darle "lo necesario".