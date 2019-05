Lendoiro: "Mauro decidió entre obligaciones y caramelo envenenado"

A Coruña (España), 13 may (EFE).- El expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro ha asegurado, en declaraciones a Efe, que el exjugador blanquiazul Mauro Silva rechazó la propuesta de un grupo de empresarios y accionistas del club gallego para ser nombrado dirigente el próximo día 28 al tener que decidir entre sus "obligaciones profesionales y un caramelo envenenado".

La semana pasada, Mauro publicó una carta abierta en la que consideraba que formar parte de una candidatura a dirigir el Deportivo implicaría "otra responsabilidad enorme que no podría atender sin faltar" a su compromiso con la Federación Paulista, la Secretaría de Deportes del Estado de Sao Paulo y el Plenario de la Autoridad Pública del Fútbol del Ministerio de Deportes de Brasil.

El que fuera jugador del Deportivo entre 1992 y 2005 confirmó que "algunos accionistas y amigos, como Ignacio Rivera, consejero delegado de Estrella Galicia, todas ellas personas competentes y serias que quieren ver al club coruñés ocupando nuevamente su espacio de gloria en el fútbol español" habían tenido la "gentileza" de proponerle como candidato.

"Yo tengo un gran concepto de Mauro Silva en todos los aspectos y no me defraudó en una decisión a caballo entre sus obligaciones profesionales y un caramelo envenenado. Es un tío muy listo, porque no es lo mismo el Deportivo para Mauro que puede ser el Bayern para Beckenbauer o Rummenigge. Son mundos distintos", aseguró Lendoiro a Efe.

El expresidente del Deportivo, que no quiso opinar de los candidatos que ya se han postulado a ocupar el cargo que el ostentó 25 años, hasta 2014, abogó por aunar fuerzas.

"Ahora es el momento de que todos sumemos y pensemos en todo lo que nos une, que es mucho más que lo que pueda separarnos. La unión del deportivismo es imprescindible para conseguir el ascenso a Primera, que es lo único importante", advirtió.

Por ahora, han confirmado sus candidaturas Jesús Martínez Loira, que quiere contar con Lendoiro y el resto de exconsejeros y expresidentes en un Consejo de Honor; Paco Zas y Manuel López Cascallar.