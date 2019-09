Mel: "No son tres puntos más, uno se hace futbolista para jugar partidos así"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado que el derbi de este sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez Lopez ante el CD Tenerife, en la cuarta jornada de LaLiga SmartBank, no son tres puntos más, sino que los jugadores se hacen futbolistas para jugar partidos así.

"No voy a caer en la tontería de decir que son tres puntos más, porque no lo son, ni para los jugadores ni los aficionados de los dos equipos, porque se juega con el sentimiento de mucha gente. Uno se hace futbolista para jugar en el Bernabéu, el Nou Camp, la Champions o partidos de rivalidad", ha dicho en rueda de prensa.

Mel ha añadido que se trata por tanto "de un partido especial", ante el "eterno rival histórico", en el que tratarán de incidir en las "muchas cosas buenas" que, a su juicio, hizo su equipo en el encuentro anterior, pese a dejar escapar la victoria en el descuento ante el Racing de Santander (2-2) tras haber remontado el marcador con un futbolista menos.

Para el técnico madrileño, un derbi "no necesita motivación extra, ya va cargado de ella", y quien no se motive en un partido así "no vale para este deporte".

Aún así, reconoce que durante esta semana ha tratado de hablar del partido "con mucha naturalidad" a sus jugadores para tratar de "rebajar la tensión", porque tiene "mucha gente joven" en su plantilla, una circunstancia que debe "saber manejar".

Entre esos inexpertos está el juvenil tinerfeño Pedri, de 16 años, traspasado ya para la próxima temporada al FC Barcelona, y que vivirá un partido especial en su isla natal.

"Pedri fue una apuesta personal mía y le auguro un futuro magnífico porque quiere aprender, mejorar y estoy seguro de que mañana lo va a hacer muy bien, porque se centra en el juego y se olvida de todo lo que le rodea", ha asegurado.

Del Tenerife, Mel ha destacado varios nombres propios como Luis Milla, Aitor Sanz o Filip Malbasic, pero sobre todo ha alertado de que su "mayor peligro" llega por la banda derecha, con el lateral Luis Pérez y el extremo Suso Santana, "que siempre que juega contra Las Palmas da un plus".

Con respecto a los ocho goles encajados en tres jornadas por el eterno rival, Mel cree que el conjunto blanquiazul necesita "una transición" con la llegada de López Garai como entrenador y una "idea" clara de fútbol, así como muchos jugadores nuevos.

El preparador amarillo sostiene que esta Unión Deportiva "no tiene nada que ver con la que acabó la temporada pasada" y espera que en el Heliodoro se muestre como un equipo "muy serio, solidario y junto" para salir "a competir" y tratar de "hacer daño" al Tenerife.

Las Palmas se entrenará el mismo sábado antes de viajar a la isla vecina, por lo que aún no ha decidido la lista de convocados.

Sin embargo, Mel ha avanzado que sí estará entre ellos el centrocampista grancanario Fabio González, una vez recuperado de su lesión, pero al mismo tiempo ha dejado entrever que el extremo colombiano Juanjo Narváez, reciente fichaje, no viajará al no haber llegado en las mejores condiciones físicas.