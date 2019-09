Víctor arremete contra la gestión del Málaga: "No es profesional"

El técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, criticó, tras perder ante el Almería por 0-1, que no haya podido contar con dos de sus tres fichajes al no llegar el pase de Benkhemassa y Lorenzo González, y que no se le informara con antelación, por lo que afirmó que "hay que ser eficientes en la gestión".

En rueda de prensa, Víctor se mostró de nuevo este sábado "decepcionado y enfadado" por esa situación como ya hizo en la víspera de este partido por la planificación del Málaga, y calificó como "muy grave" que los responsables del club no le comunicaran los problemas con el pase del medio argelino Mohamed Benkhemassa y del punta Lorenzo González "antes de que diera la convocatoria".

"El viernes me dijeron después de la rueda de prensa que no estaba el 'transfer' de Mohamed y que era muy difícil que llegara, y este sábado me comunicaron lo de Lorenzo. Esto es gestión, y hay que ser también eficientes en la gestión", recalcó el entrenador madrileño.

Por ello, no ha "podido contar con dos jugadores" este sábado, "pero lo más grave es que no me informen antes de hacer la convocatoria. Debo saberlo antes y no tener que hacerlo sobre la marcha".

"Esto es muy grave. Al entrenador hay que informarle, y esto se sabía de antes y se me comunica después. Hay que ser profesional y ser competentes en lo que nos corresponde a cada uno. Lo grave es por qué no se tienen los 'transfer' y por qué no se informa al entrenador antes de dar la convocatoria", insistió, muy molesto.

Sobre la concentración de unos 2.000 malaguistas en contra de la gestión de Abdullah Al-Thani y para exigir su marcha, Víctor indicó que para ellos "lo principal es el apoyo constante" que les da la afición y que "el resto de protestas y quejas tienen que ver con la gestión, y ahí los socios tienen derecho a manifestar sus opiniones, que tienen ser respetadas por todos", con lo que la plantilla no va a "enjuiciarlas ni a cuestionarlas".

Sobre la derrota con el Almería, dijo que "ha sido un partido muy igualado" y "muy parecido al de la semana anterior" frente al Girona (1-0), ante un equipo "con un potencial muy importante y una gran capacidad física", y en el que a los suyos les costó "coger el hilo", sobre todo en "los primeros quince o veinte minutos".

"La primera parte ha sido peor que la segunda, en la que hemos tenido ocasiones, cuatro de ellas claras", aseguró.

Su homólogo en el banquillo almeriense, el luso Pedro Emanuel, indicó, por su parte, que "el partido era muy importante" y que sus jugadores "han estado fenomenal, muy trabajadores", con lo que lograron una victoria que les "da confianza y más perspectiva para un futuro".

Según Emanuel, el Almería atacó "más veces que en la segunda parte contra el Huesca, pero los jugadores han interpretado perfectamente todos los movimientos y el Málaga solo ha tenido dos oportunidades en saques de esquina".