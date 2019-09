1-0. El Huesca se hace fuerte en El Alcoraz

El Huesca, que jugó la última media hora en superioridad numérica, sacó adelante un partido nada fácil ante el Sporting (1-0), un choque poco vistoso que le permite encaminarse hacia la parte alta de la clasificación.

El conjunto oscense, no obstante, no supo aprovechar la expulsión de Pedro Díaz para aumentar su ventaja y hasta vio peligrar el triunfo. El conjunto asturiano pudo haber empatado al final pero Borja no aprovechó una clara ocasión.

El Huesca quiso desde el primer momento tener la posesión de balón e inaugurar pronto el marcador que le facilitara el partido. Pero el Sporting plantó dos líneas por delante de su área dejando sólo delante a Djuka.

No podía aprovechar sus arreones el Huesca ante un Sporting bien pertrechado que comenzó a estirar líneas mediado el primer tiempo, aunque tampoco sin llegar a crear mucho peligro.

La primera ocasión clara del Huesca fue a cargo de Raba, en el minuto 38, pero su remate, tras una gran jugada de Luisinho, se marchó alto. Un minuto más tarde el equipo asturiano pudo haber inaugurado el marcador en una contra rápida, pero el balón de Molinero fue al poste izquierdo del meta local Yañez.

El Huesca encontró la eficacia que le había faltado al inicio del segundo periodo. Dani Raba inauguró la cuenta y todo se le ponía aún más de cara al equipo aragonés cuando Pedro Díaz vio la segunda amonestación a los 60 minutos.

Pero no supo aprovecharlo. Entre faltas, disputas, pausa de hidratación, cambios, el encuentro perdió ritmo y el Huesca no supo rematar la faena. Incluso el Sporting tuvo una clara opción para sacar un empate de El Alcoraz que Borja no materializó.

Ficha Técnica:

1 - Huesca: Yáñez; Pedro López (Datkovic, m.67), Josué Sá, Pulido, Luisinho; Mosquera, Rico, Eugeni; Raba (Ivi Pérez, m. 64), Ferreiro; y Escriche (Okazaki, m.85).

0 - Sporting: Mariño; Molinero, Babin, Borja López, D. Pérez; Pedro Díaz, Javi Fuego (Méndez, m.80); Manu García; Carmona (P. Pérez, m. 63), Aitor García (Álvaro, m.62), y Djuka.

Goles: 1-0, m.49: Raba.

Arbitro: López Toca (Comité Cántabro). Mostró tarjetas amarillas por parte de los locales a locales Raba, Ivi y Eugeni, y por parte de los visitantes a Manu García y Pedro Díaz, que abandonó el terreno de juego en el minuto 60.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga SmartBank disputado en el estadio de El Alcoraz ante unos 6.200 espectadores.