Nosa dura tres días con Pepe Mel

Nosa dura tres días en Canarias. El ex del Betis llegó el lunes para probarse a las órdenes de Mel. Ese mismo día realizó un entrenamiento. Y ahí acabó -o al menos así parece- su corta historia como jugador de Las Palmas. El martes, el equipo descansó y el miércoles ya no se entrenó -aunque sí estuvo presente- el nigeriano, que según apuntan en el club, no seguirá en su intento de regresar al fútbol español por "motivos personales".

Las Palmas lleva buscando un mediocentro que supla a Timor desde que éste se marchara rumbo a Getafe, pero al estar cerrado el mercado sólo podía optar a jugadores sin equipo. Y ahi apareció Nosa, un jugador que conocía Pepe Mel de su etapa bética y que estaba libre tras haber finiquitado su contrato con el Anorthosis de Chipre.

Tras la 'espantada' de Nosa, el equipo de Pepe Mel tendrá que seguir buscando un recambio para el centro del campo entre el reducido grupo de jugadores libres o esperar a que se vuelva a abrir el mercado en el mes de enero.