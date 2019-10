0-0: El Lugo sigue sin perder como visitante y el Almería prolonga mala racha

El Lugo, que solo han perdido uno de sus últimos doce partidos como visitante (4-1 ante la UD Las Palmas el pasado 28 de abril), mantiene la racha en los desplazamientos tras firmar este sábado un 0-0 en el campo del Almería, equipo que, por su parte, no recobra la senda del triunfo y acumula ya cinco jornadas sin hacerlo.

Con este empate peligra la segunda plaza que tiene el Almería en la tabla, en la que el Lugo, con el punto sumado, tampoco respira para separarse de la zona de descanso.

En la primera parte, el Almería tuvo sus ocasiones, pero en la segunda, pese a vivir en las cercanías del área del Lugo, el conjunto visitante supo manejarse para conseguir su propósito de no perder, porque ganar nunca lo intentó.

Partido sin ritmo en los primeros 45 minutos, en los que se implantó la propuesta futbolística del cuadro gallego, muy bien plantado atrás, con cinco defensas, ante el intento andaluz de controlar el balón y pasarlo de banda a banda.

No hubo apenas ocasiones, salvo un par de disparos desde fuera del área de Valentín Vada, que atajó Ander Cantero, en el minuto 12, mientras que en el 14 la creación fue de Sekou Gassama y el disparo final de Corpas se fue demasiado cruzado.

El fútbol lento planteado por el cuadro de Eloy Jiménez no permitió que el que dirige el portugués Pedro Emanuel jugase con facilidad, aunque buscó espacios sin encontrarlos.

Así, en el minuto 28, un nuevo intento de los locales llegó como consecuencia de un disparo de Vada que Cantero no tuvo problemas para atajar en una fase de partido en la que el Almería tuvo más presencia arriba antes del descanso.

Aunque el Almería lo intentó con cambios en la segunda parte, estos no le dieron la profundidad necesaria ante un Lugo muy bien plantado, que contagió a los rojiblancos, desacertados en el último pase y atrapados en la propuesta de juego del conjunto lucense, que adelantó líneas y metió el miedo en el cuerpo a los almerienses.

Estos no variaron su propuesta. Sus intenciones por darle un giro al partido no cuajaron ni aún jugando con dos delanteros, con la entrada de Juan Muñoz, que lo intentó en el minuto 73, con una acción que arrancó en la banda derecha y terminó con un disparo que no encontró portería.

Los almerienses no encontraron la creación, ahogados por el juego planteado por el conjunto lucense, que no dejó espacios y que, sin embargo, no renunció a salir a la contra, aunque sin crear peligro.

Este peligro lo creó el local Juan Muñoz, en el 89, tras un servicio de Iván Balliu que fue repelido por la defensa lucense en la última acción de peligro del choque.

- Ficha técnica:

0 - Almería: René; José Romera, Nikola Maras, Iván Martos, Iván Balliu; Valentín Vada (Ante Coric, m.60), Radosav Petrovic; Corpas, Chema Núñez, Gaspar Panadero (José Carlos Lazo, m.78) y Sekou Gassama (Juan Muñoz, m.68).

0 - Lugo: Ander Cantero; Gerard Valentín (Campabadal, m.64), Peybernes, José Carlos, Canella (Leuko, m.75); Fernando Seoane; Tete, Borja Domínguez, Carlos Pita, Yanis Rahmani y Cristian Herrera (Manu Barreiro, m.87).

Árbitro: Iosu Galech Apezteguia (Comité Navarro). Amonestó a Nikola Maras (m. 51), José Corpas (m. 64), Iván Martos (m. 67) y Radosav Petrovic (m. 84), del Almería, y a Gerard Valentín (m. 40), al entrenador Eloy Jiménez (m. 61), Ander Cantero (m. 79), Mathieu Peybernes (m. 80) y Yanis Rahmani (m. 88), del Lugo.

Incidencias: Partido de la undécima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante 10.246 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Jorge Puyó Gadea, abonado del Almería fallecido recientemente.